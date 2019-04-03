《經濟通通訊社３日專訊》東正金融（０２７１８）首掛開２﹒６５元，較招股價
３﹒０６元低１３﹒４％，暫成交約２７３６萬股，涉資７３２９萬元。
不計手續費，每手１０００股計，蝕４１０元。（ｓｃ）
03/04/2019 09:20
《新股掛牌》東正金融首掛開２﹒６５元，低招股價逾一成三
《經濟通通訊社３日專訊》東正金融（０２７１８）首掛開２﹒６５元，較招股價
３﹒０６元低１３﹒４％，暫成交約２７３６萬股，涉資７３２９萬元。
不計手續費，每手１０００股計，蝕４１０元。（ｓｃ）
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