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即市新聞

03/04/2019 17:00

《盤後部署》港股向上殺熊機會大，惟料明日走勢先升後回

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國公布３月財新服務業ＰＭＩ大勝預期，加上有傳中央計劃放
寬上市公司再融資限制及允許外資參與股指期貨，重磅股騰訊（００７００）旗下遊戲亦獲官方
批出版號，而該遊戲被視為下一隻「食胡」遊戲，刺激騰訊創逾８個月高位，帶動港股今日走勢
強勁，恆指今早高開１６０點後持續高走，恆指更一度最多攀升３７４點，全日高見２９９９９
點，距三萬關僅一步之遙，但收市前仍未能突破該心理關口，最終收報２９９８６點，升３６１
點或１﹒２２％，並連升七日，累漲１４６３點或５﹒１％。
　　主板成交額１２２６億元，較昨日增加１３﹒５％。國指收報１１７０５點，升１５８點或
１﹒３７％。
　　上證重返三千二關口，收報３２１６點，升３９點或１﹒２４％。深證收報１０３４０點，
升８０點或０﹒７８％。

＊大摩料美元年內跌６％，不利港元資產表現＊

　　隨著美國經濟逐漸放緩，聯儲局亦宣布短期內不再加息，放「鴿」信號明顯引發市場對經濟
衰退的擔憂，美國１０年期國債近期亦曾一度跌穿２﹒４％，令大市走勢不穩。大摩策略師
Ｈａｎｓ　Ｒｅｄｅｋｅｒ指出，今年美元有機會在年底前貶值６％。
　　該分析師認為，美元的巔峰時期已過，未來的貶值程度比市場預期的來得更多，而且美元不
再會是資產組合中的選擇。相比起美國，他認為其他國家的股市情況更樂觀，因此資金回流至美
國市場的機會大大減少，而這亦是美元貶值的因素。
　　大摩早前的報告亦指出，美國這一輪的加息已經超越了市場的承載能力，同時亦令到美元持
續走弱，在連鎖反應下全球資金的流動性亦將會收緊，將會對風險資產及大量美國外債造成負面
影響，該行建議投資者可多留意英鎊。美元走弱，對港元亦是一大衝擊，在聯繫匯率下，金管局
今年已經７次入市，而且金管局預料不排除港元會再次觸發弱方兌換保證，雖然港股受Ａ股因素
影響較大，但港匯走弱意味購買港元資產持續貶值，對大市有一定程度的負面影響。

＊貿談脫歐負面因素仍存在，三萬點沽壓明顯＊

　　港股今早走勢強勁，相信數日內有機會挑戰三萬點關口，惟目前中美貿易談判及英國脫歐等
因素仍存隱憂，相信三萬點沽壓會略為明顯。觀望４月２日熊證重貨區，其中２９７３８點至
２９９９９點熊證於今日內全殺，約有３２６６隻熊證，而往上３００００至３００９９點約有
１５２９隻熊證，港股繼續向上殺機會頗大，但預料至３０１００點將會止步，因此明日有機會
再殺餘下熊證後回落，預料恆指明日先升後回，並於三萬點關口好淡交戰，待清明節後大市才會
進一步明朗化。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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