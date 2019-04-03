《經濟通通訊社３日專訊》評級機構惠譽確認美國「ＡＡＡ」主權評級，評級展望為穩定，
認為美國的債務容忍度高於其他國家。
不過，惠譽亦提到，在缺乏財政改革的情況下，不斷上升的赤字及債務可能最終會影響美國
的信貸實力。（ｍｎ）
03/04/2019 09:21
《外地經濟》惠譽確認美國「ＡＡＡ」主權評級，評級展望為穩定
《經濟通通訊社３日專訊》評級機構惠譽確認美國「ＡＡＡ」主權評級，評級展望為穩定，
認為美國的債務容忍度高於其他國家。
不過，惠譽亦提到，在缺乏財政改革的情況下，不斷上升的赤字及債務可能最終會影響美國
的信貸實力。（ｍｎ）
|生財有道03/04/2019
電腦非電腦均改善 聯想跑贏大市非想像
|生財有道03/04/2019
收割投資見豐收 復星國際再撒種子
|國際動態03/04/2019
日「令和」新年代 青年愛年號視身份認同
|生財有道02/04/2019
中銀香港與經濟通合作推出全新跨平台投資體驗 即時買賣股票及外匯
|剖析天下02/04/2019
歐洲急拉攏 中方是敵還是友？
|剖析天下02/04/2019
美經濟放緩 似無可避免
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰