《外地經濟》惠譽確認美國「ＡＡＡ」主權評級，評級展望為穩定

《經濟通通訊社３日專訊》評級機構惠譽確認美國「ＡＡＡ」主權評級，評級展望為穩定，

認為美國的債務容忍度高於其他國家。

不過，惠譽亦提到，在缺乏財政改革的情況下，不斷上升的赤字及債務可能最終會影響美國

的信貸實力。（ｍｎ）

