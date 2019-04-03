《經濟通通訊社３日專訊》英鎊今日進一步上升，英國首相文翠珊宣布將與工黨展開跨黨派
談判，市場憧憬英國最終或能軟脫歐。
英鎊在倫敦盤初上漲０﹒５％，至１﹒３１９２美元，為３月２７日以來新高。受英國硬脫
歐的憂慮打擊，英鎊兌美元上周五曾跌穿１﹒３０水平。
較早時文翠珊表示，將要求歐盟再度延長英國脫歐期限，以便與工黨領袖就脫歐協議達成共
識。（ｍｎ）
03/04/2019 15:52
【脫歐之後】文翠珊與工黨談判燃起軟脫歐希望，英鎊續造好
《經濟通通訊社３日專訊》英鎊今日進一步上升，英國首相文翠珊宣布將與工黨展開跨黨派
談判，市場憧憬英國最終或能軟脫歐。
英鎊在倫敦盤初上漲０﹒５％，至１﹒３１９２美元，為３月２７日以來新高。受英國硬脫
歐的憂慮打擊，英鎊兌美元上周五曾跌穿１﹒３０水平。
較早時文翠珊表示，將要求歐盟再度延長英國脫歐期限，以便與工黨領袖就脫歐協議達成共
識。（ｍｎ）
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