【脫歐之後】文翠珊與工黨談判燃起軟脫歐希望，英鎊續造好

《經濟通通訊社３日專訊》英鎊今日進一步上升，英國首相文翠珊宣布將與工黨展開跨黨派

談判，市場憧憬英國最終或能軟脫歐。

英鎊在倫敦盤初上漲０﹒５％，至１﹒３１９２美元，為３月２７日以來新高。受英國硬脫

歐的憂慮打擊，英鎊兌美元上周五曾跌穿１﹒３０水平。

較早時文翠珊表示，將要求歐盟再度延長英國脫歐期限，以便與工黨領袖就脫歐協議達成共

識。（ｍｎ）

