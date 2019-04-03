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即市新聞

03/04/2019 09:54

港股離三萬關一步之遙，現漲２７７點報２９９０２點

　　《經濟通通訊社３日專訊》亞洲股市走勢向好，帶動港股今早高開１６０點，隨後財新公布
中國３月份服務業ＰＭＩ為５４﹒４，大勝預期５２﹒２；而３月財新綜合ＰＭＩ為５２﹒９。
港股受消息影響一度攀升逾３００點，暫時高見２９９２９點，距離三萬關一步之遙。現時，恆
生指數報２９９０２，升２７７點或升０﹒９４％，主板成交１９６﹒７０億元。上證綜合指數
報３１８４，升７點或升０﹒２３％，成交８８０﹒５０億元人民幣。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒４５％，報６６﹒４元；港交所（００３８８）升
０﹒７２％，報２８０﹒６元；騰訊（００７００）升２﹒３％報３７４﹒４元，受美股ｆｂ急
升帶動；中移動（００９４１）升１﹒４７％，報７９﹒５元；友邦（０１２９９）升
１﹒１９％報８０﹒９５元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　１０７﹒７０元　　　升２﹒５７％
　　騰訊控股（００７００）　３７４﹒６０元　　　升２﹒３５％
　　銀河娛樂（０００２７）　　６０﹒２５元　　　升２﹒２１％
　　碧桂園（　０２００７）　　１２﹒６６元　　　升２﹒１０％
　　吉利汽車（００１７５）　　１６﹒１４元　　　升２﹒０２％
　　創科實業（００６６９）　　５６﹒８５元　　　升１﹒７０％
　　中生製藥（０１１７７）　　　７﹒３７元　　　升１﹒６６％
　　中海外　（００６８８）　　３１﹒０５元　　　升１﹒６４％
　　中國移動（００９４１）　　７９﹒６０元　　　升１﹒６０％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒６１元　　　升１﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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