《古臣周記－古臣》美債息倒掛，未必再係經濟哀退訊號？

《古臣周記》魚缸呢期走勢飄忽，上個星期先話憂慮經濟增長放緩而跌落二萬九關口，今個

星期一（１日）神州官方公布嘅製造業ＰＭＩ數據好過「孖屐」預期，魚缸重上二萬九千五；今

日財新公布神州服務業ＰＭＩ大幅反彈，魚缸更直逼三萬點大關。阿臣其實喺上星期都講到，

５０天線（２８５０５點）已經升破２５０天線（２８０６８點），形成「黃金交叉」，長期走

勢唔差，之但係有一個指標大家都要留意，就係幾個月前阿臣喺呢到講到花旗國長短債息倒掛嘅

現象。



＊金融海嘯後債息倒掛出現更頻密？＊



雖然債息倒掛令人聞風喪膽，不過近排就有部分評論認為，今次倒掛可能未必需要憂慮，當

中聯儲局前主席耶倫話，倒掛未必一定代表經濟衰退，可能只係一個訊號去促使聯儲局減息，而

三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利亦表示，今次倒掛並非經濟衰退的徵兆，因聯儲局喺預期利率走勢

，同對經濟數據反應來睇，都減低經濟出現衰退的機會。

影響債息走勢嘅因素，籠統去講包括經濟及通脹嘅預期、短期利率走勢及「期限溢價」

（ｔｅｒｍ ｐｒｅｍｉｕｍ），其中缸友可能對最後一點唔太了解，不如等阿臣解釋下咩係期

限溢價」先。所謂「期限溢價」，係指長期國債相對於短期國債嘅超額回報率，反映因為債券期

限較長而需要承擔更多風險嘅補償。「期限溢價」其實自上世紀八十年代就一直下跌，近年更加

已經係跌至負數，有分析話正因為「期限溢價」一直處於低位嘅水平，咁先令到債息倒掛嘅現象

變得更常見。

另外，有評論都話自金融海嘯之後，各地央行開始出手介入買債，扭曲咗利率走勢，另外喺

長期債嘅需求方面都有結構性嘅改變，好似以退休基金為首嘅長期基金，就睇中花旗國十年國債

「無違約風險」嘅特性。另外自「雷曼爆煲」之後，監管機構對金融機構喺流動資金上都有更嚴

格嘅要求，都令佢地對十年期長債呢類流動性較強嘅工具有更多嘅需求，夾埋上述退休基金嘅因

素，令到「孖屐」對長期債嘅需求有改變。唔嫌阿臣長氣，都再喺到講多次，債價同債息嘅關係

，債價升債息跌，反之亦然。

不過，睇返過去數據嘅分析，喺最近三十年，花旗國出現過四次倒掛，而當中三次當地經濟

會喺１３至２３個月之後就會陷入衰退，分別喺「第三次石油危機」、「科網泡沫爆破」同「金

融海嘯」前夕，而無出現倒掛嗰次就正正係１９９７年亞洲金融風暴時期。



＊中美製造業報喜，魚缸上望三萬點＊



神州同花旗國嘅製造業數據喺今個星期先後報喜，其中星期一晚花旗國供應管理學會

（ＩＳＭ）製造業指數由２月嘅５４﹒２升到５５﹒３，高過「孖屐」預期嘅５４﹒５，新訂單

和同工廠招聘情況都有改善，令到當晚花旗國十年債息大升，重上２﹒５厘嘅水平，而倒掛情況

亦喺上星期五（３月２９日）已經結束。

兩派嘅論調各有己見，阿臣無水晶球唔知可見嘅將來邊一派嘅論調先正確，不過睇返過住經

驗，由債息倒掛到經濟衰退最少仲有近一年時間，趁呢一年時間缸友們買貨配合靈活走位，應該

都仲可以有斬獲。

回顧魚缸今年首季嘅表現，累計漲幅逾一成二，係近十年來表現最好嘅季度，不過踏入第二

季呢個勢頭，又可唔可以保持到呢？魚缸星期一已經上咗去二萬九千五呢個關口，其實睇埋公仔

圖上方最重「蟹貨區」係接近三萬點嘅位置，只要今個月無風無浪要上三萬點應該唔難，但再上

望嘅空間仲有幾多呢？阿臣諗缸友仍然要留意中美貿易戰去向，另外米字國「脫歐」愈投票愈唔

明朗，缸友都要睇埋喺今個月最後限期前事態嘅去向，所以阿臣暫時仍然會空倉一排諗諗第二季

嘅策略。



表列截至４月３日（１１：００ａｍ止）投資組合表現：

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股票市值 ： ０元

剩餘現金 ： ９５９４０元

組合淨值 ：１４５３８９元

組合本月收益表現： ０﹒００％（截至上月底止組合淨值：１４５３８９元）

組合累計收益表現： ＋３８﹒４７％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）

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＊數據截至今日１１：００ａｍ

