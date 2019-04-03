《異動股》微盟漲近兩成，中國有贊升１４％，均獲騰訊投資

《經濟通通訊社３日專訊》微盟集團（０２０１３）現價升１９﹒０６％，報４﹒８１元；

成交約１﹒０１億股，涉資３﹒７５億元。

中國有贊（０８０８３）現價升１４﹒０６％，報０﹒７３元；成交約６７９４萬股，涉資

５０４３萬元。

微盟集團指，從股東騰訊控股（００７００）獲悉，騰訊於昨日購入其９６８２萬股，以該

集團收市價４﹒０４元計，市值約３﹒９１億元。增持前，騰訊持有該集團５８６６﹒５萬股，

佔約２﹒９２％股權，而增持後持有逾 １﹒５５億股，佔約７﹒７３％股權。

另外，中國有贊公布，以每股０﹒５３元配售合共１７﹒１９億股予５名認購人，佔擴大股

本約１１﹒１％。其中騰訊旗下Ｐｏｙａｎｇ ＬａｋｅＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅ

ｄ認購最多股份，佔擴大後股本約６﹒７％。

現時，恆生指數報２９７６６，升１４２點或升０﹒４８％，主板成交６７﹒０６億元。上

證綜合指數報３１６５，跌１１點或跌０﹒３７％，成交３４０﹒４３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里健康（００２４１） ９﹒０４元 升１﹒３５％

金蝶國際（００２６８） ９﹒４７元 跌０﹒３２％

民航信息（００６９６） １９﹒４６元 升０﹒９３％

騰訊控股（００７００） ３７３﹒６０元 升２﹒０８％

同程藝龍（００７８０） １７﹒６８元 升１﹒７３％

美圖公司（０１３５７） ３﹒９２元 跌０﹒２５％

美團點評（０３６９０） ５１﹒４５元 跌０﹒５８％

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（ｕｌ）

