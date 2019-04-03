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即市新聞

03/04/2019 09:37

《異動股》微盟漲近兩成，中國有贊升１４％，均獲騰訊投資

　　《經濟通通訊社３日專訊》微盟集團（０２０１３）現價升１９﹒０６％，報４﹒８１元；
成交約１﹒０１億股，涉資３﹒７５億元。
　　中國有贊（０８０８３）現價升１４﹒０６％，報０﹒７３元；成交約６７９４萬股，涉資
５０４３萬元。
　　微盟集團指，從股東騰訊控股（００７００）獲悉，騰訊於昨日購入其９６８２萬股，以該
集團收市價４﹒０４元計，市值約３﹒９１億元。增持前，騰訊持有該集團５８６６﹒５萬股，
佔約２﹒９２％股權，而增持後持有逾　１﹒５５億股，佔約７﹒７３％股權。
　　另外，中國有贊公布，以每股０﹒５３元配售合共１７﹒１９億股予５名認購人，佔擴大股
本約１１﹒１％。其中騰訊旗下Ｐｏｙａｎｇ　ＬａｋｅＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｌｉｍｉｔｅ
ｄ認購最多股份，佔擴大後股本約６﹒７％。
　　現時，恆生指數報２９７６６，升１４２點或升０﹒４８％，主板成交６７﹒０６億元。上
證綜合指數報３１６５，跌１１點或跌０﹒３７％，成交３４０﹒４３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康（００２４１）　　　９﹒０４元　　　升１﹒３５％
　　金蝶國際（００２６８）　　　９﹒４７元　　　跌０﹒３２％
　　民航信息（００６９６）　　１９﹒４６元　　　升０﹒９３％
　　騰訊控股（００７００）　３７３﹒６０元　　　升２﹒０８％
　　同程藝龍（００７８０）　　１７﹒６８元　　　升１﹒７３％
　　美圖公司（０１３５７）　　　３﹒９２元　　　跌０﹒２５％
　　美團點評（０３６９０）　　５１﹒４５元　　　跌０﹒５８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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