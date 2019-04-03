渣打：Ａ股造好或帶動恒指升破３萬點，看好科技及消費股

《經濟通通訊社３日專訊》渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝於記者會表示，港股由低

位上升約５０００點，預料第二季會在３萬點左右整固，由於近日累積升幅較多，第二季初恆指

或有波動，但相信在環球央行轉向鴿派所帶動下，新興市場將醞釀升市。

他表示，未有為恆指訂立目標，相信後市將取決於Ａ股的發展，因農曆新年以來，港股升市

主要由Ａ股所帶動。若果上證指數突破３２００點，再試３６００點的高位，或可帶動恆指升破

３萬點以上，但恆指升勢能否持續，將視乎企業盈利表現，以及盈利預測有否上調。

該股看好中資股的表現，偏好的板塊為科技及消費股，呼籲要小心資源料，以及與中美貿易

戰的相關的股份。

渣打香港財富管理投資策略副董事林嘉文表示，聯儲局今年預料不會加息，甚至有機會掉頭

減息，將利好債券市場的表現，看好新興市場債券。該行認為，債息倒掛的後續發展仍需要再觀

察，因為債息倒掛雖然對經濟前景有一定預測作用，但經濟何時出現衰退仍然難以預計，因時間

距離可能介乎幾個月至２年。

外匯方面，渣打預期英鎊在脫勾發展明朗後將走高，而若果中美繼續進行貿易會談，有機會

為人民幣帶來提振作用，預料今年人民幣走勢平穩，對美元有機會試６﹒５水平。（ｃｈ）

