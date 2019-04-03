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即市新聞

03/04/2019 11:47

渣打：Ａ股造好或帶動恒指升破３萬點，看好科技及消費股

　　《經濟通通訊社３日專訊》渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝於記者會表示，港股由低
位上升約５０００點，預料第二季會在３萬點左右整固，由於近日累積升幅較多，第二季初恆指
或有波動，但相信在環球央行轉向鴿派所帶動下，新興市場將醞釀升市。
　　他表示，未有為恆指訂立目標，相信後市將取決於Ａ股的發展，因農曆新年以來，港股升市
主要由Ａ股所帶動。若果上證指數突破３２００點，再試３６００點的高位，或可帶動恆指升破
３萬點以上，但恆指升勢能否持續，將視乎企業盈利表現，以及盈利預測有否上調。
　　該股看好中資股的表現，偏好的板塊為科技及消費股，呼籲要小心資源料，以及與中美貿易
戰的相關的股份。
　　渣打香港財富管理投資策略副董事林嘉文表示，聯儲局今年預料不會加息，甚至有機會掉頭
減息，將利好債券市場的表現，看好新興市場債券。該行認為，債息倒掛的後續發展仍需要再觀
察，因為債息倒掛雖然對經濟前景有一定預測作用，但經濟何時出現衰退仍然難以預計，因時間
距離可能介乎幾個月至２年。
　　外匯方面，渣打預期英鎊在脫勾發展明朗後將走高，而若果中美繼續進行貿易會談，有機會
為人民幣帶來提振作用，預料今年人民幣走勢平穩，對美元有機會試６﹒５水平。（ｃｈ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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