【駐京專電】雄安新區成立兩年，國開行完成重點項目授信逾３百億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》河北雄安新區成立兩周年，國家開發銀行表

示，該行全力支持「千年大計」開局起步，截至目前，已完成雄安新區起步階段重點建設項目授

信超過３００億元，為雄安新區重大建設項目提供了充足的資金保障。

雄安新區設立以來，與河北省政府簽署《建設河北雄安新區開發性金融合作備忘錄》，與雄

安新區管委會、中關村科技園區管委會簽署《雄安新區中關村科技園開發性金融服務合作協議》

和新區相關起步建設項目合作文件，全力支持雄安承接北京非首都功能疏解。

