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03/04/2019 12:35

【駐京專電】國稅總局：稅收居民境內居住時間由一年降至１８３天

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國稅總局公告，５月１日起調整開具中國稅
收居民身份證明有關事項，根據新修訂的個稅法相關規定，稅收居民個人在境內居住時間由一年
調整成１８３天。

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