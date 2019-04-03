【駐滬專電】交銀報告：小康家庭財產性收入增，不動產投資意願降

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》交通銀行金融研究中心今日發布第５２期交

銀中國財富景氣指數報告。報告顯示，３月交銀中國財富景氣指數總體走勢平穩，為１３８點。

三個分項指標「一升兩降」：經濟景氣指數下降２個百分點至１３７點；投資意願指數下降１個

百分點至１２３點，收入增長指數上升１個百分點至１５４點。

報告指，進入２０１９年以來，國內經濟下行壓力加大，消費增速減慢，有效投資增長乏力

，實體經濟困難較多，民營和小微企業融資難融資貴問題尚未有效緩解；積極的一面在於宏觀政

策逆周期調節在財政、貨幣、就業等領域為經濟平穩運行創造了良好條件。

本期經濟景氣指數下滑，主要是就業難、招工難並存的結構性矛盾更加突出。一方面，外部

環境變化和民營企業經營困難導致就業崗位需求下滑，就業機會減少；另一方面，高技能工人一

直短缺，一些地區對高技術工人的求人倍率達到１﹒５倍以上。

同時，股市投資收益帶動當期財產性收入上漲。在３月４日至１９日調研期間，上證指數震

蕩上升，同時帶動基金業績飄紅。從投資產品種類來看，股票和基金收益較上期漲幅較大，其次

為貴金屬，而Ｐ２Ｐ收益率則下降顯著。

另外，受股市、基市表現帶動，小康家庭的流動資產投資意願指數上升，不動產投資意願下

降，導致本期小康家庭投資意願指數總體下降。隨著全國首套房和二套房貸款平均利率連續下降

，０－１套房和２套房小康家庭對未來不動產的投資意願有所上升；受２０１９年要穩步推進房

地產稅立法等因素影響，３套房以上家庭未來不動產的投資意願有所回落。

