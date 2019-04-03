《經濟通通訊社記者俞謹３日深圳報道》星展銀行（香港）行政總裁Ｓｅｂａｓｔｉａｎ
Ｐａｒｅｄｅｓ於深圳出席「星展銀行粵港澳大灣區創新發展論壇」時表示，星展於大灣區的戰
略計划正在實施中，希望借星展香港與星展中國兩個團隊的合作，在５年內實現大灣區營業額增
長率翻倍。
他透露，星展將為此招聘「ｍａｎｙ ｍａｎｙ ｐｅｏｐｌｅ」，包括客戶經理、產品經
理、風險專員、現金流管理專員等。
他並指，星展香港今年將成為數字銀行（ｄｉｇｉｔａｌ ｂａｎｋ），惟無虛擬銀行計劃
。
03/04/2019 16:53
【大灣區】星展：冀５年內實現大灣區營業額增長率翻倍
《經濟通通訊社記者俞謹３日深圳報道》星展銀行（香港）行政總裁Ｓｅｂａｓｔｉａｎ
Ｐａｒｅｄｅｓ於深圳出席「星展銀行粵港澳大灣區創新發展論壇」時表示，星展於大灣區的戰
略計划正在實施中，希望借星展香港與星展中國兩個團隊的合作，在５年內實現大灣區營業額增
長率翻倍。
他透露，星展將為此招聘「ｍａｎｙ ｍａｎｙ ｐｅｏｐｌｅ」，包括客戶經理、產品經
理、風險專員、現金流管理專員等。
他並指，星展香港今年將成為數字銀行（ｄｉｇｉｔａｌ ｂａｎｋ），惟無虛擬銀行計劃
。
|生財有道03/04/2019
中銀香港與經濟通合作推出全新跨平台投資體驗 即時買賣股票及外匯
|生財有道03/04/2019
《開市Good Morning》林家亨料中美貿易談判4月有結果
|生財有道03/04/2019
電腦非電腦均改善 聯想跑贏大市非想像
|生財有道03/04/2019
收割投資見豐收 復星國際再撒種子
|國際動態03/04/2019
日「令和」新年代 青年愛年號視身份認同
|剖析天下02/04/2019
歐洲急拉攏 中方是敵還是友？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰