【大灣區】星展：冀５年內實現大灣區營業額增長率翻倍

《經濟通通訊社記者俞謹３日深圳報道》星展銀行（香港）行政總裁Ｓｅｂａｓｔｉａｎ

Ｐａｒｅｄｅｓ於深圳出席「星展銀行粵港澳大灣區創新發展論壇」時表示，星展於大灣區的戰

略計划正在實施中，希望借星展香港與星展中國兩個團隊的合作，在５年內實現大灣區營業額增

長率翻倍。

他透露，星展將為此招聘「ｍａｎｙ ｍａｎｙ ｐｅｏｐｌｅ」，包括客戶經理、產品經

理、風險專員、現金流管理專員等。

他並指，星展香港今年將成為數字銀行（ｄｉｇｉｔａｌ ｂａｎｋ），惟無虛擬銀行計劃

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