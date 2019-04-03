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即市新聞

03/04/2019 13:15

【本港樓市】上車客購君傲灣２房戶，成交價約８２５萬元

　　《經濟通通訊社３日專訊》美聯物業表示，該行近日促成將軍澳君傲灣買賣成交，成交單位
為君傲灣１座高層Ｌ室，實用面積４９５方呎，建築面積約６５４方呎，屬２房間隔，內櫳布局
企理，景觀開揚，加上鄰近港鐵站，吸引上車客承接，成交價約８２５萬元，折合實用呎價約
１６６６７元，建築呎價約１２６１５元。
　　原業主於２０１２年１０月以約５００萬元購得，是次轉手帳面獲利３２５萬元，升值約
６５％。（ｂｉ）

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