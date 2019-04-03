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即市新聞

03/04/2019 18:34

【經濟通ｘ中銀香港】締造更快、更全面的跨平台手機投資體驗

　　《經濟通通訊社３日專訊》現今投資市場，無論獲取投資資訊，抑或進行交易，都逐漸趨向
手機化。《經濟通》與中銀香港（０２３８８）攜手合作，推出全新跨平台投資體驗，讓客戶可
於《經濟通》旗下兩個流動應用程式－－「ｅｔｎｅｔ財經．生活」及「ｅｔｎｅｔ股票強化版
ＭＱ（手機）」，在查詢股票╱外匯報價或瀏覽新聞資訊時，可即時經中銀香港落盤買賣港股、
Ａ股、美股及外匯。
　
＊化繁為簡，更快捕捉投資先機＊
　
　　這次合作堪稱是全港首創，究竟背後有甚麼理念，去促成這項嶄新功能的誕生？《經濟通》
總經理黎仲禧接受訪問時說，現時投資者一般先從財經流動應用程式，瀏覽即時新聞或查閱股票
價格，然後再登入銀行手機應用程式，再搜尋相關股票，最後才可「落盤」，過程既費時又繁複
。然而，投資市場瞬間萬變，可謂「秒秒鐘都係錢」；《經濟通》希望為大家帶來更便捷的體驗
，客戶於應用程式瀏覽資訊時，簡單一按「買入」或「賣出」鍵，即時連接及登入中銀香港手機
銀行，以執行相關股票╱外匯交易指示，讓客戶輕鬆進行交易。這個嶄新功能，對用家既可方便
又省時，亦有助銀行擴闊客戶群。
　
＊從新聞到落盤，港股、Ａ股、美股外匯全面覆蓋＊
　
　　究竟這次合作，還有那些獨特之處？黎仲禧指出，兩款應用程式的跨平台交易功能，除全面
覆蓋港股外，還包括Ａ股、美股及外匯，讓用家捕捉更多元化的投資先機。
　　另外，《經濟通》的財經新聞一直深受投資者愛戴；現在，當看到可能會觸動股價的新聞或
消息時，用戶可即時簡單一按「買入」或「賣出」鍵，進行相關的股票或外匯交易，達致最無縫
快捷的投資體驗。
　　展望將來，黎仲禧相信會有更多銀行或證券商加入，提供跨平台交易服務，以便利更多的投
資者，同時有助吸納更多年輕投資者。
　
　　了解《經濟通》ａｐｐ的最新功能：ｈｔｔｐ：╱╱ｐｒｏｊｅｃｔｓ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏ
ｍ﹒ｈｋ╱ｐｒｏｍｏ╱２０１９０４０１＿ａｐｐ╱ｉｎｄｅｘ﹒ｐｈｐ

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