《經濟通通訊社３日專訊》日經╱Ｍａｒｋｉｔ公布，香港採購經理指數（ＰＭＩ）由２月
份的４８﹒４降至３月份的４８，結束連續３個月升勢，並且持續１２個月處於５０榮枯線以下
。
市場需求疲弱，阻礙私營經濟增長，整體訂單量於３月份已連跌一年，輸往內地的銷售額再
度下跌，反映中國內需疲弱，新接工作量下跌，導致積壓工作緊縮。
另外，營商情緒亦持續低迷，企業對中美貿易爭端感到憂慮，產出預期指數連續１４個月低
於５０的分界線，同時，競爭加劇、投入成本上漲，經濟轉差等亦造成企業對前景悲觀。
（ｃｌ）
03/04/2019 08:32
【本港經濟】３月ＰＭＩ跌至４８，結束連續三月升勢
《經濟通通訊社３日專訊》日經╱Ｍａｒｋｉｔ公布，香港採購經理指數（ＰＭＩ）由２月
份的４８﹒４降至３月份的４８，結束連續３個月升勢，並且持續１２個月處於５０榮枯線以下
。
市場需求疲弱，阻礙私營經濟增長，整體訂單量於３月份已連跌一年，輸往內地的銷售額再
度下跌，反映中國內需疲弱，新接工作量下跌，導致積壓工作緊縮。
另外，營商情緒亦持續低迷，企業對中美貿易爭端感到憂慮，產出預期指數連續１４個月低
於５０的分界線，同時，競爭加劇、投入成本上漲，經濟轉差等亦造成企業對前景悲觀。
（ｃｌ）
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