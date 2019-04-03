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03/04/2019 10:39

【本港經濟】亞開行下調香港今年經濟增長預測至２﹒５％

　　《經濟通通訊社３日專訊》亞洲開發銀行發表報告預期，由於全球需求放緩、貿易緊張持續
，今明兩年亞洲發展中國家經濟增長將減慢至５﹒７％及５﹒６％，低於去年的５﹒９％。亞開
行已將香港今年經濟增長預測下調至２﹒５％，明年則維持於２﹒５％，兩年增速均低於去年的
３％。

＊預測中國經濟今年增速放緩至６﹒３％＊

　　亞開行又估計，隨著中國的產業結構由工業經濟向服務型經濟轉型，以及政府為控制金融風
險而實行金融緊縮政策，內地經濟增長率可能從２０１８年６﹒６％下調至２０１９年的
６﹒３％和２０２０年的６﹒１％。伴隨中國經濟趨於成熟，預計增長率將持續放緩，但仍可保
時強勢，而財政改革措施將有助減輕工資增長疲弱的影響，並有助刺激內需。
　　亞開行預測，受美國財政和貨幣政策收緊、英國無序脫歐的可能性和中美貿易衝突等因素的
影響，今年和２０２０年美國、歐盟和日本的整體增長率將分別下降１﹒９％和１﹒６％。

＊中美貿易爭拗仍是最主要風險＊

　　在亞開行最新發布的年度經濟旗艦報告《２０１９年亞洲發展展望》中，該行預測２０１９
年和２０２０年除中國香港、韓國、新加坡和中國台北等新興工業化經濟體外的亞洲發展中國家
的增長率將分別達到６﹒２％和６﹒１％。２０１８年，該區域增長率為６﹒４％。
　　不過，亞開行認為，區內經濟增長仍穩健，大多數區內國家內需強勁甚至有增長，抵銷出口
減慢的影響。報告指出，中美貿易爭拗仍是區內經濟最主要風險，其他風險包括中國及發達國家
經濟急速下滑、金融波動。
　　雖然在２０１８年年底，亞洲新興市場貨幣有所改善，但《亞洲發展展望》研究發現，特別
對於依賴美元計價債務的國家而言，匯率波動可能會引發問題。適當的貨幣和宏觀審慎政策、區
域政策對話，以及更深入的國內資本市場可以減輕外部融資條件收緊帶來的影響。（ｃｌ）

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