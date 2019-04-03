《經濟通通訊社３日專訊》野村發表研究報告指出，今早公布的數據顯示，香港採購經理指
數（ＰＭＩ）由２月份的４８﹒４下降至３月份的４８，反映ＰＭＩ由去年第四季的４７﹒９升
至今年首季的４８﹒２，支持該行對香港經濟從去年第四季按季負增長０﹒３％改善至今年首季
按季增長０﹒７％的預測，不過年增長率料由１﹒３％放緩至０﹒２％。
報告說，首季ＰＭＩ改善，主要歸功於資產價格復甦，自年初以來，恆指持續造好，同時樓
價亦有回暖跡象。（ｃｌ）
03/04/2019 14:27
【本港經濟】野村：首季ＰＭＩ改善，料經濟按季增長０﹒７％
《經濟通通訊社３日專訊》野村發表研究報告指出，今早公布的數據顯示，香港採購經理指
數（ＰＭＩ）由２月份的４８﹒４下降至３月份的４８，反映ＰＭＩ由去年第四季的４７﹒９升
至今年首季的４８﹒２，支持該行對香港經濟從去年第四季按季負增長０﹒３％改善至今年首季
按季增長０﹒７％的預測，不過年增長率料由１﹒３％放緩至０﹒２％。
報告說，首季ＰＭＩ改善，主要歸功於資產價格復甦，自年初以來，恆指持續造好，同時樓
價亦有回暖跡象。（ｃｌ）
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