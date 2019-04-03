【本港樓市】美聯預料今年中樓價重返去年高位，上半年樓價升一成

《經濟通通訊社３日專訊》美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，本地樓市因貿易戰而借勢

回調，亦因貿易戰緩和而極速反彈，已重返正軌，今年首季更出現一、二手「額量齊升」情況，

二手樓價亦觸底反彈，而當中早前「超跌」的細價樓已有「報復式反彈」。他相信，短期樓市已

走出谷底，預期上半年樓價有力挑戰去年高位。

布少明指，今年首季新盤售出５５３２伙，涉及金額達５８２億元，按季分別升約７成及約

２成，按年則分別升約４４％及近８％，當中新盤銷售更已創近１０季新高。二手方面，首季成

交量按季大幅反彈近七成至１﹒１１萬宗，成交金額達８７０億元，按季則回升八成。

布少明相信，多項因素支持今年次季樓價將持續上升，隨著政府調整公私營房屋比例及賣地

減少的情況下，預期私樓供應將於未來數年減少，再加上加息機會大減，失業率未有大升跡象。

他估計，只要經濟保持穩定，預期上半年樓價升近一成。

就地產建設商會注意到發展商近日多個新盤以招標發售，憂慮引起政府加強規管，布少明認

為，發展商推出項目招標未有推高整體樓價，因大部分買家仍會以貼市價投標，出價大幅高於市

價的機會不高。惟他坦言，以價單形式出售單位透明度必定較招標更高，因此他認為發展商以價

單形式推出中小型單位是較好的做法，市民亦較偏好以價單方式買樓。（ｋｙ）

