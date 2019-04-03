【新股上市】傳放射治療設備商海吉亞擬來港上市籌逾１５億元

《經濟通通訊社３日專訊》消息透露，獲國際私募基金美國華平投資（Ｗａｒｂｕｒｇ

Ｐｉｎｃｕｓ）支持的中國放射治療設備製造商海吉亞爭取最快下半年來港上市（ＩＰＯ），集

資額或約２億美元（約１５﹒６億港元）。

消息稱，海吉亞尚未作出最後的決定，因此ＩＰＯ規模和時間表等細節仍可能有變。

華平投資的網站顯示，華平於２０１５年投資於海吉亞，而海吉亞的專利產品包括簡稱「陀

螺刀」的主要用於腫瘤放射治療的高強度放射治療設備。海吉亞還在內地經營５０個放療中心和

９家醫院。（ｃｌ）

