《經濟通通訊社３日專訊》消息透露，獲國際私募基金美國華平投資（Ｗａｒｂｕｒｇ
Ｐｉｎｃｕｓ）支持的中國放射治療設備製造商海吉亞爭取最快下半年來港上市（ＩＰＯ），集
資額或約２億美元（約１５﹒６億港元）。
消息稱，海吉亞尚未作出最後的決定，因此ＩＰＯ規模和時間表等細節仍可能有變。
華平投資的網站顯示，華平於２０１５年投資於海吉亞，而海吉亞的專利產品包括簡稱「陀
螺刀」的主要用於腫瘤放射治療的高強度放射治療設備。海吉亞還在內地經營５０個放療中心和
９家醫院。（ｃｌ）
03/04/2019 17:38
【新股上市】傳放射治療設備商海吉亞擬來港上市籌逾１５億元
《經濟通通訊社３日專訊》消息透露，獲國際私募基金美國華平投資（Ｗａｒｂｕｒｇ
Ｐｉｎｃｕｓ）支持的中國放射治療設備製造商海吉亞爭取最快下半年來港上市（ＩＰＯ），集
資額或約２億美元（約１５﹒６億港元）。
消息稱，海吉亞尚未作出最後的決定，因此ＩＰＯ規模和時間表等細節仍可能有變。
華平投資的網站顯示，華平於２０１５年投資於海吉亞，而海吉亞的專利產品包括簡稱「陀
螺刀」的主要用於腫瘤放射治療的高強度放射治療設備。海吉亞還在內地經營５０個放療中心和
９家醫院。（ｃｌ）
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