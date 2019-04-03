《小傳日記》神州數據好，牛軍顯風騷；魚缸七連攀，劍指三萬關！

《小傳日記》今日（３日）香江魚缸又再創逾九個月高位啦！高開１６０點之後報

２９７８５，繼官方神州製造業ＰＭＩ數據造好後，今日公布嘅財新神州服務業ＰＭＩ亦同樣好

過「孖屐」預期，升到５４﹒４創１４個月高，兩份ＰＭＩ數據齊齊造好，缸友對神州經濟下行

嘅憂慮當然隨即大減啦，仲唔出力買貨咩，加上ＱＱ（００７００）喺新一批遊戲版號榜上有名

，發力帶起魚缸！令魚缸今日最多急升３７４點報２９９９９，同三萬點只差１點距離咋！埋單

計數，魚缸今日收報２９９８６，升３６１點或升逾１巴仙，主板成交１２２５﹒９５億銀增加

一成四。魚缸踏入連升七日，進幅１４６３點或逾半成。如果今晚花旗國魚缸順風順水，香江聽

日（４日）兒童節應該見一見三萬點關口啦掛。

國貨方面，今日就收報１１７０５，升１巴仙或升１５８點。

神州數據好，上證今日就咗收復３２００點呢個關口，收報３２１６，升３９點或升逾１巴

仙，全日成交４４２６億元人仔。

大隻藍戰士方面，噚日先講ＱＱ喺第１１批遊戲版號食詐胡，啊！下一批就即刻有二隻上榜

遊戲，而且今次仲係神州喺時隔一年，首次批准進口遊戲版號意義重大，會唔會意味「食雞」《

絕地求生》將會好快出台呢？今日ＱＱ埋單急升逾３巴仙，報３７８銀。大象

（００００５）呆滯咗咁耐之後，今日終於有返缸友捧場，全日升逾１巴仙，報６６﹒４銀；

ＡＩＡ（０１２９９）又再上最新山頂位，今日最高見８１﹒５銀，埋單亦收升約逾１巴仙，報

８０﹒８５銀；生發發（００３８８）就漲近１巴仙，報２８０﹒８銀；中移動（００９４１）

升逾２巴仙，報８０﹒０５銀。



＊「他屐」齊齊漲賭佬個個揚，板塊輪流炒車股落力跑＊



幾隻賭佬，之前已經因為馬交公布嘅博彩毛收入跌得低過預期而有炒作，今日「高佬」再出

力，將六隻主要馬交賭佬嘅「他屐」同評級齊齊上調，加上「五一黃金周」在望，人仔近排又升

咗咁多，春江鴨當然買定貨令幾隻賭佬故今日有唔錯嘅升幅，其中就以隻永利馬交

（０１１２８）升幅最大，佢就畀高佬上調「他屐」由２１﹒９銀到２５﹒２銀，評級由「中性

」上調到「買貨」，令到佢今日急升逾６巴仙，報２１﹒３５銀，一哥銀娛（０００２７）同

新濠（００２００）就齊齊升逾３巴仙，分別報６０﹒７５銀同１９﹒９０銀；澳博

（００８８０）升近３巴仙，報９﹒７銀；美高梅（０２２８２）亦漲近３巴仙，報１７﹒５４

銀；金沙（０１９２８）就無咩力，只升１毫，報４２﹒４銀。

近排啲錢喺各個板塊之間輪流穿梭，前排就係一眾神州磚頭佬，今次就輪到一眾「砵砵車」

喇，其中，吉利（００１７５）阿媽吉利集團就公布早年買入嘅Ｌｏｔｕｓ（蓮花）有新動作，

喺武漢嘅汽車零部件產業園開工，Ｌｏｔｕｓ將會喺嗰到落地生產，阿仔吉利全日升逾３巴仙，

報１６﹒３６銀；華晨（０１１１４）、比亞迪（０１２１１）就齊齊彈起逾２巴仙，分別報８

﹒１２銀同５０﹒４５銀。長汽（０２３３３）走高４巴仙，報６﹒３銀；廣汽

（０２２３８）就升近半成，報９﹒０７銀，係表現最好國貨佬。北汽（０１９５８）就勁喇！

今日以全日高位５﹒７４銀收市，急升勁一成，跑贏晒其他街坊，叻！



＊巨資入鐵塔中通服下塌，大和睇得好東航畀人掃＊



５Ｇ佬今日兩頭走，近期無乜表現嘅鐵塔（００７８８）最新披露上星期五（２９日）畀威

靈頓管理公司增持咗５３６３萬股，持股量增加到８巴仙，消息撐起今日股價，鏟高逾３巴仙，

報１﹒９４銀。京信通信（０２３４２）表現都唔曳，踢高近２巴仙，報１﹒９３銀。不過中通

服（００５５２）就逆市畀人狂質，連跌五日兼五連陰，累跌近９巴仙，今日都跌近２巴仙，報

６﹒６４銀。聯想集團（００９９２）亦微微跣低逾１巴仙，報６﹒８９銀。

中資電訊佬除咗中移動跟市升外，聯通（００７６２）及祖國電信（００７２８）都失威，

分別跌逾１巴仙報９﹒９８銀，及挫跌近３巴仙收４﹒３３銀；

手機設備孖寶，今日威威，瑞聲（０２０１８）升逾３巴仙報４９﹒９銀，為最好藍戰士；

舜宇光學（０２３８２）亦升逾１巴仙報９８﹒３銀。

評級佬大和噚日話，東航（００６７０）上年經常性淨利潤強勁，所以將佢嘅「他屐」升逾

３巴仙到６﹒７銀，今日就鏟高逾４巴仙，報６﹒０１銀。國航（００７５３）一樣有缸友力撐

，踢高逾３巴仙，報９﹒９９銀。南航（０１０５５）都有表現，撐實升近３個半巴仙，報銀。



＊有才遭拋售同程向高走，ＱＱ力加持微盟獲支持＊



有才天下獵聘（０６１００）今日就慘喇！有消息話佢主要股東要出售約１３３０萬股，套

現２﹒７５億，再加上畀瑞銀大削三成「他屐」至２６銀，兼降評級至中性，缸友今日見到當然

掟貨，今日佢急瀉逾１１巴仙，報１９﹒９６銀，創埋上市新低。其他新經濟佬就唔同喇！全線

向好，旗下兩款遊戲獲批嘅創夢天地（０１１１９）繼噚日急漲逾７巴仙之後，今日再飆逾６巴

仙，報６﹒７６銀；清明、五一假期臨近，線上旅遊平台同程藝龍（００７８０）急漲近７巴仙

兼破頂，報１８﹒５６銀；閱文集團（００７７２）亦抽高逾５巴仙，報３７﹒８銀。

ＱＱ增持微盟集團（０２０１３）同入股中國有贊（０８０８３），兩者今日急飆。增持之

後，ＱＱ持有微盟股權由２﹒９２巴仙增至７﹒７３巴仙，微盟收市漲近兩成，報４﹒８１銀；

中國有贊亦獲ＱＱ入股，持股去到約６﹒７巴仙，今日收報０﹒６８銀，揚逾６巴仙。

另外隨住風險胃納增加，噚晚比特幣唔聲唔聲又上返去５０００銀關口，一晚就大漲兩成四

，噚晚一眾比特幣概念股都大升特升，喺香江上市做顯卡嘅柏能（０１２６３）當然都有捧場客

啦，今日全日飆７巴仙，報２﹒３９銀。請請！



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