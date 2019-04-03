【年金年代】投保可扣稅延期年金前考量對沖長壽風險和製造現金流

為鼓勵港人籌劃退休，醞釀逾年的延期年金及強積金自願性供款扣稅安排在今個課稅年度生

效。保監局本周批出７隻可扣稅的合資格延期年金保單，市民凡投保合資格年金並作供款，每名

納稅人即可享每年最多６萬元稅務優惠。

綜合專家意見，投保前市民須了解年金的產品特性，主要是１）對沖長壽風險，２）製造穩

定現金流而非高回報保險產品；亦須衡量個人長遠資金需求，因投保初期退保或招致損失，並須

仔細比較產品內部回報率。

至於本身已投保延期年金人士，若有意以合資格計劃取代現有保單，須留意年金保單一般會

列明若投保人提早退保或終止保單，會導致財務損失或被徵收罰款，宜先向保險公司查詢。

與坊間延期年金不同，獲保監局認可的合資格延期年金（Ｑｕａｌｉｆｙｉｎｇ

Ｄｅｆｅｒｒｅｄ Ａｎｎｕｉｔｙ Ｐｏｌｉｃｙ，簡稱ＱＤＡＰ），須符合《合資格延期年

金保單指引》內條件，包括：１）最低保費總額１８萬元、２）供款期最少５年、３）年金期不

得少於１０年，４）且領取人需年滿５０歲方可提取年金，５）並符合披露規定，包括清楚列明

內部回報率、保證年金額及浮動年金額等。

所謂延期年金，包括累積期及年金期兩個階段，投保人在指定期內供款，保險公司將已繳保

費滾存；進入年金期後，即開始領取定期年金收入。

綜合已獲批合資格年金，期滿時總預期內部回報率（ＩＲＲ）約３％，當中僅中銀人壽提供

１００％保證回報，內部回報率由３至３﹒３３厘不等，取決保單年期及保單計價貨幣。

中銀人壽副執行總裁及銷售總監張子裘指，客戶可一次性預繳年金保費，該行會按若干年期

分批繳付保費，餘額會積存生息，以港元保單計，餘額可享年利率２﹒５厘，美元及人民幣保單

年利率為３厘，變相保費回贈，惟此利率非保證。《香港經濟日報》

