港股上望三萬關，全日收報２９９８６漲３６１點，成交１２２６億



《經濟通通訊社３日專訊》中國３月財新服務業ＰＭＩ遠勝預期，加上有傳中央計劃放寬上

市公司再融資限制及允許外資參與股指期貨，而重磅股騰訊（００７００）旗下遊戲亦獲官方批

出版號，刺激港股顯著造好，今早高開１６０點後升幅持續擴大，全日收市前更一度最多急升

３７４點，高見２９９９９點，再創逾九個月高，距三萬關僅一步之遙，最終港股全日收報

２９９８６，升３６１點或升１﹒２２％，並連升七日，累漲１４６３點或５﹒１％。主板成交

１２２５﹒９５億元，較上日多近１４％。國企指數報１１７０５，升１﹒３７％或１５８點。

上證重返三千二關口，報３２１６，升３９點或１﹒２４％。深成指報１０３４０，升８０

點或０﹒７８％，兩市成交９３３４億元人民幣。

重磅股方面，騰訊旗下ＭＯＢＡ類型電腦遊戲《冠軍盛典》獲得遊戲版號，全日漲

３﹒２８％，報３７８元，盤中高見３７９﹒４元，創逾８個月高。匯控（００００５）揚

１﹒４５％，報６６﹒４元，已連升四日累漲４﹒２％。友邦（０１２９９）再破頂，高見

８１﹒５元，全日走高１﹒０６％，報８０﹒８５元。中移動（００９４１）再漲２﹒１７％，

報８０﹒０５元。港交所（００３８８）微升０﹒７９％，報２８０﹒８元。



＊吉利四連揚升逾一成，高盛唱好賭股永利飆６％＊



吉利（００１７５）高端整車項目上日於武漢產業園開工，刺激股價升３﹒４１％，報

１６﹒３６元，連升四日兼四連陽，累漲１０﹒５％。其他汽車股普遍上揚，廣汽

（０２２３８）反彈４﹒７３％，報９﹒０７元，為表現最佳國指股。長汽（０２３３３）收漲

３﹒９６％，報６﹒３元，連升六日兼六連陽，累漲１５﹒４％。華晨（０１１１４）亦升

２﹒５３％，報８﹒１２元。比亞迪（０１２１１）走高２﹒１３％，報５０﹒４５元。



手機設備股全線受捧，瑞聲（０２０１８）走高３﹒４２％，報４９﹒９元，為表現最好藍

籌。舜宇（０２３８２）升１﹒３４％，報９８﹒３元。丘鈦（０１４７８）走高４﹒２４％，

報８﹒１１元。比亞迪電子（００２８５）揚２﹒５％，報１０﹒６４元。華顯光電

（００３３４）升２﹒０８％，報０﹒９８元。



澳門公布３月份賭收數據後，高盛今日發最新報告唱好各濠賭股，並上調目標。永利

（０１１２８）獲高盛升目標逾１５％，收漲６﹒２２％，報２１﹒３５元；銀娛

（００２００）亦跟升３﹒２２％，報１９﹒９元。澳博（００８８０）揚２﹒６５％，報

９﹒７元。美高梅（０２２８２）亦漲２﹒５７％，報１７﹒５４元。



中生製藥（０１１７７）績後獲里昂維持跑贏大市評級，收升３﹒１７％，報７﹒４８元。

其他醫藥股亦走高，藥明生物（０２２６９）跟升２﹒６６％，報７９﹒２元。三生製藥

（０１５３０）走高２﹒２６％，報１５﹒３８元；康哲藥業（００８６７）漲１﹒９３％，報

７﹒９２元；石藥（０１０９３）微升１﹒４７％，報１５﹒１８元；藥明康德（０２３５９）

則升１﹒１２％，報９９元。



＊地產股回吐信置領跌藍籌，社保基金減持交行跌＊



恆隆地產（００１０１）指與母公司合作發展北角電氣道地皮，可惜消息沒有利好，該股反

跌０﹒３％，報１９﹒７４元。部份地產股同樣走低，信置（０００８３）挫１﹒４５％，報

１５元，為表現最差藍籌。嘉里建設（００６８３）亦跌１﹒２７％，報３４﹒８５元；會德豐

（０００２０）軟０﹒３４％，報５９元；不過，嘉華國際（００１７３）升１﹒０２％，報

４﹒９４元。長實（０１１１３）亦微漲０﹒３５％，報７２﹒２元，盤中高見７２﹒５元，創

１４個月高。



社保基金擬在半年內減持交行（０３３２８）不超過１４﹒９億股Ａ股，最終該股Ｈ股微跌

０﹒４６％，報６﹒４４元。不過，內銀股普遍上升，民行（０１９８８）漲１﹒１８％，報

５﹒９８元；郵儲行（０１６５８）亦升１﹒１％，報４﹒６元；中行（０３９８８）走高

１﹒０８％，報３﹒７５元；工行（０１３９８）微升０﹒６８％，報５﹒９４元；建行

（００９３９）亦漲０﹒５８％，報６﹒９２元；招行（０３９６８）走高０﹒２５％，報

３９﹒７５元。



微盟（０２０１３）獲騰訊入股９６８２萬股，最終跳漲１９﹒０６％，報４﹒８１元，較

招股價２﹒８元高約７２％；其他新經濟股方面，小米（１８１０）拓經營房屋租賃業務，收升

６﹒０５％，報１１﹒９２元；眾安在線（０６０６０）亦有支持走高７﹒１２％，報３０﹒１

元；創夢天地（０１１１９）繼兩遊戲昨日獲批版號後急漲７﹒２６％後，今續升６﹒４６％，

報６﹒７６元。（ａｌ）

