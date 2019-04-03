《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問環節。醫學界議員陳沛然表示
，本港麻疹個案出現第二輪感染，又指個案由海外傳入，認為本港入境政策有漏洞；林鄭月娥回
應指，不認同入境政策有漏洞致麻疹於機場爆發。
林鄭月娥指，香港人流非常多，單是機場就有７４００萬人次進出本港，實難以杜絕傳染病
問題。對於在外傭方面，可否要求在來港前先做檢查或預防工作，林鄭月娥表示可以考慮，並指
勞工及福利局局長已透過相關駐港領事作出勸喻。（ｙｎ）（ｚｚ）
03/04/2019 11:16
【麻疹來襲】林鄭︰不認同入境政策有漏洞致麻疹於機場爆發
《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問環節。醫學界議員陳沛然表示
，本港麻疹個案出現第二輪感染，又指個案由海外傳入，認為本港入境政策有漏洞；林鄭月娥回
應指，不認同入境政策有漏洞致麻疹於機場爆發。
林鄭月娥指，香港人流非常多，單是機場就有７４００萬人次進出本港，實難以杜絕傳染病
問題。對於在外傭方面，可否要求在來港前先做檢查或預防工作，林鄭月娥表示可以考慮，並指
勞工及福利局局長已透過相關駐港領事作出勸喻。（ｙｎ）（ｚｚ）
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