《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問環節。金融服務界議員張華峰
問及，特首會否在粵港澳大灣區建設領導小組中，提出組成金融創新區，引用香港金融監管的模
式，設立大灣區國際開發商業銀行，成立一個由人民幣為主的全流通資金池，讓三地貨幣自由兌
換及流通。
林鄭月娥回應指，議員提出可促進大灣區互聯互通的建議，政府定必會考慮，但現時暫不能
說得太具體。她又形容大灣區建設領導小組的工作務實，希望日後會有好消息帶給議員。
（ｃｗ）（ｚｚ）
03/04/2019 11:16
【答問時間】林鄭：可促進大灣區互聯互通的建議定必會考慮
《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問環節。金融服務界議員張華峰
問及，特首會否在粵港澳大灣區建設領導小組中，提出組成金融創新區，引用香港金融監管的模
式，設立大灣區國際開發商業銀行，成立一個由人民幣為主的全流通資金池，讓三地貨幣自由兌
換及流通。
林鄭月娥回應指，議員提出可促進大灣區互聯互通的建議，政府定必會考慮，但現時暫不能
說得太具體。她又形容大灣區建設領導小組的工作務實，希望日後會有好消息帶給議員。
（ｃｗ）（ｚｚ）
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