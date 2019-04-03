《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問環節。民建聯議員蔣麗芸指出
，有不少市民反映仍未收到確認通知書，致電至政府熱線亦沒有人聽，以致他們不清楚表格是否
以交至辦事處，問政府會否考慮延長申請期。
林鄭月娥表示，政府已收到超過２００萬份申請表格，而負責的部門平時也不是做這類型的
工作，但這個措施是本著關愛共享的原則，不會吝嗇向合資格市民派發４０００元，若市民因為
各種原因而未能趕及在今個月底前交表，財政司長會研究有關安排，強調政府會盡量將款項交到
合資格的市民手中。（ｃｗ）
03/04/2019 11:24
【答問時間】林鄭：會研究是否延長派４０００元的申請期限
《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問環節。民建聯議員蔣麗芸指出
，有不少市民反映仍未收到確認通知書，致電至政府熱線亦沒有人聽，以致他們不清楚表格是否
以交至辦事處，問政府會否考慮延長申請期。
林鄭月娥表示，政府已收到超過２００萬份申請表格，而負責的部門平時也不是做這類型的
工作，但這個措施是本著關愛共享的原則，不會吝嗇向合資格市民派發４０００元，若市民因為
各種原因而未能趕及在今個月底前交表，財政司長會研究有關安排，強調政府會盡量將款項交到
合資格的市民手中。（ｃｗ）
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