《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問環節。工黨張超雄表示，盲人
工廠面臨重建，令工友、學員要從土瓜灣搬遷到屯門，可能失業，並問林鄭月娥是否有同理心及
憐憫心，考慮到殘疾人士需要。林鄭月娥回應指，她會親自關心處理。
林鄭月娥表示，她在擔任社會福利署署長期間曾訪問該服務單位，又指自己重視殘疾人士，
約一個月前已要求勞工及福利局局長羅致光妥善處理此事。她又指，過往處理與重建有關的問題
，都可透過互諒互讓，妥善找出令大家都接受的方案，因此會本著這種精神處理問題。
（ｙｎ）（ｚｚ）
03/04/2019 11:49
【答問時間】議員憂盲人工廠遷後工友失業，林鄭︰會親自關心處理
《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問環節。工黨張超雄表示，盲人
工廠面臨重建，令工友、學員要從土瓜灣搬遷到屯門，可能失業，並問林鄭月娥是否有同理心及
憐憫心，考慮到殘疾人士需要。林鄭月娥回應指，她會親自關心處理。
林鄭月娥表示，她在擔任社會福利署署長期間曾訪問該服務單位，又指自己重視殘疾人士，
約一個月前已要求勞工及福利局局長羅致光妥善處理此事。她又指，過往處理與重建有關的問題
，都可透過互諒互讓，妥善找出令大家都接受的方案，因此會本著這種精神處理問題。
（ｙｎ）（ｚｚ）
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