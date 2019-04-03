【答問時間】林鄭︰未能確實答覆港鐵南港島線西段何時落實

《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問環節。對於議員質問南港島線

西段何時落實興建，林鄭月娥表示，未能確實答覆。

林鄭月娥指，南港島線西段是《鐵路發展策略２０１４》提出的７個項目之一，現時所有項

目均未落實，其中一個原因是鐵路問題一直困擾她和運輸及房屋局，以及港鐵公司。她坦言，目

前精力和人手「就係咁多」，她亦感到不太滿意。由於上一期《鐵路發展策略》的最後一個項目

為沙中線，當局要全面評估７個項目後，再一併交代。（ｙｎ）

