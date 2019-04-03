《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問環節。對於議員質問南港島線
西段何時落實興建，林鄭月娥表示，未能確實答覆。
林鄭月娥指，南港島線西段是《鐵路發展策略２０１４》提出的７個項目之一，現時所有項
目均未落實，其中一個原因是鐵路問題一直困擾她和運輸及房屋局，以及港鐵公司。她坦言，目
前精力和人手「就係咁多」，她亦感到不太滿意。由於上一期《鐵路發展策略》的最後一個項目
為沙中線，當局要全面評估７個項目後，再一併交代。（ｙｎ）
03/04/2019 11:50
【答問時間】林鄭︰未能確實答覆港鐵南港島線西段何時落實
《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問環節。對於議員質問南港島線
西段何時落實興建，林鄭月娥表示，未能確實答覆。
林鄭月娥指，南港島線西段是《鐵路發展策略２０１４》提出的７個項目之一，現時所有項
目均未落實，其中一個原因是鐵路問題一直困擾她和運輸及房屋局，以及港鐵公司。她坦言，目
前精力和人手「就係咁多」，她亦感到不太滿意。由於上一期《鐵路發展策略》的最後一個項目
為沙中線，當局要全面評估７個項目後，再一併交代。（ｙｎ）
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