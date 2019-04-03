【移交逃犯】楊岳橋：特首指民主派詆譭香港司法制度是偷換概念

《經濟通通訊社３日專訊》律政司司長鄭若驊回應《逃犯條例》修訂時強調，對於是否引渡

逃犯時，香港法庭可以把關，並非特首一人「話事」。本身是執業大律師的公民黨黨魁楊岳橋批

評鄭若驊的回應完全沒有新意，不能回應法律界，尤其是大律師公會聲明中所指出的疑慮。

他指出，若一個國家有心引渡，就不會找一條香港沒有的法例，也不會直接向法庭表明是出

於政治目的，這是小孩子都明白的常理，因此政府強調的雙重犯罪、政治犯不引渡等原則，技術

上要法庭去證明非常困難。至於由特首把關這一步，大家並不知道特首會基於甚麼標準去決定

，即使信得過今屆特首，下屆特首又會否有不同，因此不能接受有關做法。

楊岳橋又指，特首林鄭月娥在早上回答議員質詢時，說民主派詆譭香港司法制度的講法是偷

換概念。他表示雖然相信香港的法官，但香港法庭只能檢視表面證供是否成立而作出判斷，而當

中的聆訊亦非正式審訊，有關審議是由申請引渡的一方處理，因此香港法庭可處理的空間是有限

的。

他又指出，台灣當局已經不只一次表示，不願香港以「一個中國」為前提之下交涉，若最後

台灣因這個政治目的不願與香港引渡，即代表當初修例的初心不能達到，批港府仍在掩耳盜鈴。

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