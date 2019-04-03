《神州經脈》財新服務業ＰＭＩ優，證監擬鬆綁期指，Ａ股上三千二



《神州經脈》Ａ股今早低開，盤中公布財新服務業ＰＭＩ創１４個月高，令兩市半日靠穩，

午後傳監管層釋放兩大利好，包括放寬上市公司再融資限制及允許外資參與股指期貨，令滬綜指

午後升幅急速擴大，突破三千二，最終升１﹒２４％，報３２１６﹒３點，盤中高見

３２１９﹒２６點，創自去年５月以來新高。

儘管下午Ａ股升勢強，惟兩市全日成交９３３４億元人民幣，沒有像前兩日般突破萬億，比

上日成交減少１０００億元人民幣。



＊財新服務業ＰＭＩ創１４個月新高＊



中國３月財新服務業ＰＭＩ錄５４﹒４，從２月低點大幅反彈３﹒３個百分點，創２０１８

年２月以來新高。製造業、服務業活動加快，帶動財新中國綜合ＰＭＩ回升至５２﹒９，創９個

月高位。。財新中國服務業和綜合ＰＭＩ走勢與統計局ＰＭＩ一致。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，３月中國經濟景氣度出現了明顯修

復，尤其體現為需求好轉、製造業就業顯著改善，但企業家信心仍偏謹慎，物價上漲動能不足，

中國經濟是否實質企穩仍有待觀察。



＊社保基金減持交行＊



全國社保基金通知，將自昨日起１５個交易日後的３個月內減持不超過７﹒４２億股交行

（滬：６０１３２８）Ａ股，即不超過該行１％股權；而６個月內累計減持不超過１４﹒８５億

股交行Ａ股，即不超過該行２％股權。

對於社保基金大手減持交行，有市場聲音質疑此舉是否是對市場「降溫」的信號。官媒《中

國證券報》微信公眾號發文認為，社保基金擬大筆減持交行並不是對市場不看好。市場分析人士

強調，社保基金會之所以減持交行，並不是對市場不看好，主要一是基於資產配置的需要，二是

鑒於交行的流通性相對較好。

文章續指，社保基金會在整個Ａ股市場的持股量很大，交通銀行並不是收益率最高的，在這

波行情中的漲幅也不大，而且處於破淨狀態。如果是基於對市場的擔憂，減持首選應該是那些漲

幅更大，收益率更高的個股。



＊監管層釋放兩大利好＊



中證監期貨監管部處長焦增軍表示，中國計劃放鬆對股指期貨的限制。計劃包括恢復股指期

貨的正常交易；向外國投資者開放現有的股指期貨；擬允許社保基金、商業銀行、保險基金、國

有化公司、合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）和人民幣合格境外機構投資者（ＲＱＦＩＩ）參與

期貨市場。

發行股本、投資者人數等方面進行放寬。新政包括批文有效期由６個月放寬到１２個月；發行股

本規模由不超過２０％提升到５０％；三年期鎖價定增允許董事會前鎖定發行價格；定增投資者

數目放寬到３５人；刪除鎖定期滿後１２個月內減持不超過５０％的規定；刪除前募資金使用良

好的限制條件。



＊冀大灣區成公共服務一體化試驗區＊



中國經濟改革研究基金會國民經濟研究所所長樊綱於深圳出席「星展銀行粵港澳大灣區創新

發展論壇」時表示，對大灣區而言，打破行政區隔，實現教育、醫療、住房、社保等公共服務一

體化是個難題。他冀望，粵港澳大灣區未來不單是地理發展極，更是中國率先實現公共服務一體

化的試驗區，讓區域內任何一個地方都能享受同樣的公共服務和社會福利。

全國政協副主席梁振英表示，大灣區發展的關鍵在於企業家，灣區內「１＋１＞２」的效應

應發生在企業層面，而政府的角色只是搭台。

對於「企業該做甚麼」，他指，就企業對企業而言，企業應根據「廣東所需，香港所長」發

掘具體合作對象，打造分工合作文化。就企業對顧客而言，應通過加強跨境宣傳推動信息流動；

促進異地收費和跨境交貨便利化。（ｃａ）

