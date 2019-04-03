《鍾之日記》社保減持嚇一嚇，上衝三萬差一點



《鍾之日記》４月３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中港股市今年首季表現大好，但全國社保基金突然選擇在此時預告未來６個月內減持交通銀

行Ａ股２％，不能不令市場擔憂官方對後市看法偏淡，滬深股市今早因而低開，但很快就被多個

利好迅速消化社保減持的利空，盤中公布的財新中國３月服務業ＰＭＩ升至１４個月高，綜合

ＰＭＩ創九個月高位，午後再傳監管層釋放兩大利好，包括放寬上市公司再融資限制及允許外資

參與股指期貨，令滬綜指午後升幅急速擴大，突破三千二，最終升１﹒２４％，報３２１６﹒３

點，盤中高見３２１９﹒２６點，創自去年５月以來新高。惟兩市全日成交９３３４億元人民幣

，沒有像前兩日般突破萬億，比上日成交減少１０００億元人民幣。



＊港股七連升，三萬關一步之遙＊



港股今日跟隨亞洲股市造好，高開６０點報２９７８５，在內地數據向好，Ａ股上衝帶領下

，恆指最高觸及２９９９９點，離三萬大關一步之遙，全日收報２９９８６，升３６１點或升

１﹒２２％，並連升七日，累漲１５２３點或５﹒３４％，主板成交１２２５﹒９５億元較上日

多近１４％。



＊騰訊大作獲批，受鼓勵升３％＊



內地時隔超過一年後，終於發出首批進口遊戲版號，獲批遊戲總數為３０個，其中巨頭騰訊

（００７００）旗下遊戲《冠軍盛典》，以及與遊族網路（深：００２１７４）合作經營的手遊

《權力的遊戲．凜冬將至》獲得版號。

《冠軍盛典》屬於近年熱爆的電競類型電腦遊戲，騰訊去年已為該遊戲啟動「內測」及「公

測」，坊間反響平平，所以儘管國家已准許商業化運營，但可榨取的商業價值未必令公司滿意；

至於《權力的遊戲．凜冬將至》以美國大熱劇集《權力的遊戲》為藍本，是一款戰爭策略類手遊

，是騰訊首個備受期待的獲批遊戲作品。騰訊股價受鼓舞，現價升３﹒３％，報３７８元。

至於騰訊大熱的「食雞」手遊《絕地求生》仍然未獲發版號，意味著騰訊未能以此牟利，但

值得留意的是，海外遊戲廠商均相繼推出「食雞」類遊戲，騰訊《絕地求生》的熱度能否維持到

獲批的一天，是外界十分關心的焦點。

至於網易代理的海外熱門解謎手遊《迷室３》亦獲得了版號。

其他手遊股走勢個別，創夢天地（０１１１９）升６﹒７％，第七大道（００７９７）升２

﹒９％，飛魚科技（０１０２２）則跌４﹒８％。



＊社保減持交行Ａ股，官媒稱不代表看淡大市＊



交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）公布，接獲第三大股東全國社保基金通知，

自昨日起１５個交易日後的３個月內，減持交行不超過７﹒４２億股Ａ股，即不超過該行１％股

社保基金大手減持，引發市場憂慮官方或看淡Ａ股。雖然交行的公告顯示，社保基金會減持

是資產配置計劃和業務發展需要，交行相關負責人士亦解釋，社保此次減持僅限於２０１２年參

與交行非公開發行認購的Ａ股股份，其基礎性投資持股不會發生變化；官媒《中國證券報》微信

公眾號亦發文認為，社保減持交行並不是對市場不看好，主要一是基於資產配置的需要，二是鑑

於交行的流通性相對較好。

元大證券分析師接受外電訪問時的看法就有所不同，他認為社保擬減持交行Ａ股，疊加昨日

中證監處罰牛散的消息，反映監管層多少有一點給市場降溫的意圖；而科創板還沒有上市，監管

希望市場可以漲，但要慢點漲。

交行Ａ股今日曾下挫逾３％，但滬深股市在午後轉勢，沖淡了該消息的影響，Ａ股收市倒升

０﹒３％，交行Ｈ股今日則維持弱勢，甫開市同樣急挫逾３％，惟盤中略有承接，收市跌幅收窄

至０﹒５％。

而其他內銀股並沒受到拖累，中行（０３９８８）揚１﹒１％，工行（０１３９８）升

０﹒７％，建行（００９３９）亦升０﹒６％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

