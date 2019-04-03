【科創板】上交所再披露６家獲受理的科創板申報企業

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》上交所科創板信息披露平台昨日再公布６家

企業申報獲受理，分別是申聯生物醫藥、深圳市創鑫激光、蘇州天准科技、青島海爾生物、上海

晶豐明源半導體和聚辰半導體。

至此，科創板受理企業已達３７家，擬募資合計３９５﹒０９億元（人民幣．下同）。其中

來自上海的企業數量最多，為８家。行業方面，計算機、通信和其他電子設備製造業企業數量最

多，共１２家。

在新披露的６家公司中，聚辰半導體、晶豐明源、創鑫激光、海爾生物和申聯生物５家企業

均選擇第一套上市標準，即預計市值不低於１０億元，最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低

於５０００萬元，或預計市值不低於１０億元，最近一年淨利潤為正且營業收入不低於１億元。

天准科技是首家選擇第三套標準上市的企業，即預計市值不低於２０億元，最近一年營業收入不

低於３億元，且最近三年經營活動產生的現金流量淨額累計不低於１億元。

值得一提的是，此次受理的６家企業均是從其他資本市場「改換賽道」而來。其中，聚辰半

導體、晶豐明源半導體和申聯生物原計劃在上交所主板上市，海爾生物醫藥曾欲衝刺港股上市，

天准科技原是新三板掛牌企業，創鑫激光此前則欲登陸創業板。



＊科創板新受理的６家企業簡介＊



在新受理的企業中，申聯生物專業從事獸用生物製品的研發、生產與銷售。２０１６年至

２０１７年，公司生產的豬口蹄疫Ｏ型合成肽疫苗全國單品銷售額排名第一。去年公司營業收入

２﹒７５億元，淨利潤８７５８萬元。本次擬融資４﹒５億元。

創鑫激光從事光纖激光器及核心光學器件的生產銷售，目前國內市場銷售額排名第二，市場

佔有率１２﹒３％。去年營業收入７﹒１億元，淨利潤１﹒０６億元。本次擬融資７﹒６４億元

。

天准科技主營產品為精密測量儀器等工業視覺裝備，去年營業收入５﹒０８億元，淨利潤

９４４７萬元。本次擬融資１０億元。

海爾生物提供生物醫療低溫存儲產品，公司打破國外壟斷，榮獲行業內唯一的國家科技進步

獎。去年營業收入８﹒４億元，淨利潤１﹒１４億元，擬融資１０億元。

晶豐明源主要從事電源管理驅動類芯片的研發與銷售，去年營業收入７﹒６７億元，淨利潤

８１３３萬元，融資７﹒１億元。

聚辰股份的集成電路產業擁有ＥＥＰＲＯＭ、音圈馬達驅動芯片和智能卡芯片三條主要產品

線，２０１８年營收４﹒３２億元，淨利１﹒０３億元。擬融資金額為７﹒２７億元。

