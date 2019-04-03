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即市新聞

03/04/2019 09:07

【科創板】上交所再披露６家獲受理的科創板申報企業

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》上交所科創板信息披露平台昨日再公布６家
企業申報獲受理，分別是申聯生物醫藥、深圳市創鑫激光、蘇州天准科技、青島海爾生物、上海
晶豐明源半導體和聚辰半導體。
　　至此，科創板受理企業已達３７家，擬募資合計３９５﹒０９億元（人民幣．下同）。其中
來自上海的企業數量最多，為８家。行業方面，計算機、通信和其他電子設備製造業企業數量最
多，共１２家。
　　在新披露的６家公司中，聚辰半導體、晶豐明源、創鑫激光、海爾生物和申聯生物５家企業
均選擇第一套上市標準，即預計市值不低於１０億元，最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低
於５０００萬元，或預計市值不低於１０億元，最近一年淨利潤為正且營業收入不低於１億元。
天准科技是首家選擇第三套標準上市的企業，即預計市值不低於２０億元，最近一年營業收入不
低於３億元，且最近三年經營活動產生的現金流量淨額累計不低於１億元。
　　值得一提的是，此次受理的６家企業均是從其他資本市場「改換賽道」而來。其中，聚辰半
導體、晶豐明源半導體和申聯生物原計劃在上交所主板上市，海爾生物醫藥曾欲衝刺港股上市，
天准科技原是新三板掛牌企業，創鑫激光此前則欲登陸創業板。
　
＊科創板新受理的６家企業簡介＊
　
　　在新受理的企業中，申聯生物專業從事獸用生物製品的研發、生產與銷售。２０１６年至
２０１７年，公司生產的豬口蹄疫Ｏ型合成肽疫苗全國單品銷售額排名第一。去年公司營業收入
２﹒７５億元，淨利潤８７５８萬元。本次擬融資４﹒５億元。
　　創鑫激光從事光纖激光器及核心光學器件的生產銷售，目前國內市場銷售額排名第二，市場
佔有率１２﹒３％。去年營業收入７﹒１億元，淨利潤１﹒０６億元。本次擬融資７﹒６４億元

　　天准科技主營產品為精密測量儀器等工業視覺裝備，去年營業收入５﹒０８億元，淨利潤
９４４７萬元。本次擬融資１０億元。
　　海爾生物提供生物醫療低溫存儲產品，公司打破國外壟斷，榮獲行業內唯一的國家科技進步
獎。去年營業收入８﹒４億元，淨利潤１﹒１４億元，擬融資１０億元。
　　晶豐明源主要從事電源管理驅動類芯片的研發與銷售，去年營業收入７﹒６７億元，淨利潤
８１３３萬元，融資７﹒１億元。
　　聚辰股份的集成電路產業擁有ＥＥＰＲＯＭ、音圈馬達驅動芯片和智能卡芯片三條主要產品
線，２０１８年營收４﹒３２億元，淨利１﹒０３億元。擬融資金額為７﹒２７億元。

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