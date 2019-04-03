【駐滬專電】應勇：上海要加快建設能源互聯網

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》上海市市長應勇昨日（２日）在第１９屆國

際液化天然氣會議上表示，上海要大力推廣清潔能源利用，加快形成以清潔能源為主的能源消費

結構。要堅持創新驅動發展，突破一批核心能源裝備和關鍵共性技術，深度應用大數據、人工智

能等新技術，加快建設能源互聯網。要堅持完善市場體系，打造面向亞太地區的天然氣交易和定

價中心。

