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03/04/2019 09:07

【駐滬專電】應勇：上海要加快建設能源互聯網

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》上海市市長應勇昨日（２日）在第１９屆國
際液化天然氣會議上表示，上海要大力推廣清潔能源利用，加快形成以清潔能源為主的能源消費
結構。要堅持創新驅動發展，突破一批核心能源裝備和關鍵共性技術，深度應用大數據、人工智
能等新技術，加快建設能源互聯網。要堅持完善市場體系，打造面向亞太地區的天然氣交易和定
價中心。

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