【駐京專電】全國人大常委會：開展中小企業促進法執法檢查

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》全國人大常委會２日召開中小企業促進法執

法檢查組第一次全體會議。大常委會委員長栗戰書出席並表示，支持民營企業發展，開展中小企

業促進法執法檢查，推動各級國家機關認真實施法律規定，紓解中小企業困難，依法保護中小企

業和民營企業家合法權益，引導中小企業合法經營、健康發展。

栗戰書強調，要在全面檢查法律實施情況的基礎上，重點檢查中小企業促進法修改新增內容

、法律制度和法定責任的落實情況，以及相關法律法規和配套法規規章的制定落實情況。

