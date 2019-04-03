  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/04/2019 09:36

【社保減持】社保基金預告６個月內大手減持２％，交行Ａ挫逾３％

　　《經濟通通訊社３日專訊》交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）公布，接獲第三
大股東全國社保基金通知將減持該行Ａ股，６個月內累計減持不超過１４﹒８５億股Ａ股，即不
超過該行２％股權。
　　社保基金大手減持，引發市場憂慮官方或看淡Ａ股，拖累交行Ａ股甫開市已挫逾３％，報６
﹒０９元人民幣。其Ｈ股亦跌近２﹒２％，報６﹒３港元。（ａｃ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道03/04/2019
電腦非電腦均改善 聯想跑贏大市非想像
生財有道03/04/2019
收割投資見豐收　復星國際再撒種子
國際動態03/04/2019
日「令和」新年代 青年愛年號視身份認同
生財有道02/04/2019
中銀香港與經濟通合作推出全新跨平台投資體驗 即時買賣股票及外匯
剖析天下02/04/2019
歐洲急拉攏 中方是敵還是友？
剖析天下02/04/2019
美經濟放緩 似無可避免
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金