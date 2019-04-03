【社保減持】社保基金預告６個月內大手減持２％，交行Ａ挫逾３％

《經濟通通訊社３日專訊》交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）公布，接獲第三

大股東全國社保基金通知將減持該行Ａ股，６個月內累計減持不超過１４﹒８５億股Ａ股，即不

超過該行２％股權。

社保基金大手減持，引發市場憂慮官方或看淡Ａ股，拖累交行Ａ股甫開市已挫逾３％，報６

﹒０９元人民幣。其Ｈ股亦跌近２﹒２％，報６﹒３港元。（ａｃ）

