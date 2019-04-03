《經濟通通訊社３日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，決定今
日不開展逆回購操作，連續第十一個交易日暫停逆回購操作。公開市場本周均沒有逆回購到期，
今日繼續零投放零回籠。（ａｃ）
03/04/2019 09:19
【人行收水】人行稱流動性總量處較高水平，逆回購操作１１連停
《經濟通通訊社３日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，決定今
日不開展逆回購操作，連續第十一個交易日暫停逆回購操作。公開市場本周均沒有逆回購到期，
今日繼續零投放零回籠。（ａｃ）
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