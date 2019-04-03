雄岸科技（０１６４７）控股股東減持約２９％股權

《經濟通通訊社３日專訊》雄岸科技（０１６４７）指，獲控股股東Ｍｏｒｇａｎ

Ｈｉｌｌ告知於收市後共出售３億股，當中２億股售予公司聯席主席兼執行董事鄒陳東，１億股

售給公司非全資附屬董事滕榮松，惟未披露作價，以昨日收市價１﹒２３元計，該批股份市值約

３﹒６９億元。

交易後，由該集團聯席主席姚勇杰持５１％股權的Ｍｏｒｇａｎ Ｈｉｌｌ，所持雄岸科技

股權由５１﹒４９％降至２２﹒４１％，維持單一最大股東，而鄒陳東持１９﹒３８％股權，滕

榮松持股由９﹒０５％增至１８﹒７４％。（ｗｈ）

