《經濟通通訊社３日專訊》雄岸科技（０１６４７）指，獲控股股東Ｍｏｒｇａｎ
Ｈｉｌｌ告知於收市後共出售３億股，當中２億股售予公司聯席主席兼執行董事鄒陳東，１億股
售給公司非全資附屬董事滕榮松，惟未披露作價，以昨日收市價１﹒２３元計，該批股份市值約
３﹒６９億元。
交易後，由該集團聯席主席姚勇杰持５１％股權的Ｍｏｒｇａｎ Ｈｉｌｌ，所持雄岸科技
股權由５１﹒４９％降至２２﹒４１％，維持單一最大股東，而鄒陳東持１９﹒３８％股權，滕
榮松持股由９﹒０５％增至１８﹒７４％。（ｗｈ）
03/04/2019 07:53
雄岸科技（０１６４７）控股股東減持約２９％股權
《經濟通通訊社３日專訊》雄岸科技（０１６４７）指，獲控股股東Ｍｏｒｇａｎ
Ｈｉｌｌ告知於收市後共出售３億股，當中２億股售予公司聯席主席兼執行董事鄒陳東，１億股
售給公司非全資附屬董事滕榮松，惟未披露作價，以昨日收市價１﹒２３元計，該批股份市值約
３﹒６９億元。
交易後，由該集團聯席主席姚勇杰持５１％股權的Ｍｏｒｇａｎ Ｈｉｌｌ，所持雄岸科技
股權由５１﹒４９％降至２２﹒４１％，維持單一最大股東，而鄒陳東持１９﹒３８％股權，滕
榮松持股由９﹒０５％增至１８﹒７４％。（ｗｈ）
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