微盟集團（０２０１３）獲騰訊（００７００）增持９６８２萬股

《經濟通通訊社３日專訊》微盟集團（０２０１３）指，從股東騰訊控股（００７００）獲

悉，騰訊於昨日購入其９６８２萬股，以該集團收市價４﹒０４元計，市值約３﹒９１億元。

增持前，騰訊持有該集團５８６６﹒５萬股，佔約２﹒９２％股權，而增持後持有逾

１﹒５５億股，佔約７﹒７３％股權。（ｗｈ）

