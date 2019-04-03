《經濟通通訊社３日專訊》微盟集團（０２０１３）指，從股東騰訊控股（００７００）獲
悉，騰訊於昨日購入其９６８２萬股，以該集團收市價４﹒０４元計，市值約３﹒９１億元。
增持前，騰訊持有該集團５８６６﹒５萬股，佔約２﹒９２％股權，而增持後持有逾
１﹒５５億股，佔約７﹒７３％股權。（ｗｈ）
03/04/2019 08:19
微盟集團（０２０１３）獲騰訊（００７００）增持９６８２萬股
《經濟通通訊社３日專訊》微盟集團（０２０１３）指，從股東騰訊控股（００７００）獲
悉，騰訊於昨日購入其９６８２萬股，以該集團收市價４﹒０４元計，市值約３﹒９１億元。
增持前，騰訊持有該集團５８６６﹒５萬股，佔約２﹒９２％股權，而增持後持有逾
１﹒５５億股，佔約７﹒７３％股權。（ｗｈ）
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