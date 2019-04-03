《日入而息》亞開行下調港經濟預測，港股樸三萬關，Ａ股上三千二

《今天重點》﹡亞開行下調香港今年經濟增長預測至２﹒５％

﹡林鄭月娥稱漏洞是指有人用合理的途徑避免被移交；林鄭指議員詆譭香港司

法制度是辜負了市民；不認同入境政策有漏洞致麻疹於機場爆發；可促進大

灣區互聯互通的建議定必會考慮；會研究是否延長派４０００元的申請期限

；未能確實答覆港鐵南港島線西段何時落實；議員憂盲人工廠遷後工友失業

，林鄭稱會親自關心處理；「三合一」記者會惹爭議，林鄭稱會從善如流盡

量避免

﹡３月財新服務業ＰＭＩ升至５４﹒４，創１４個月新高



《即日市況》﹡港股上望三萬關，全日收報２９９８６漲３６１點，成交１２２６億



《深滬股市》﹡滬指收升１﹒２％征服三千二，傳監管層釋放兩大利好



《美元匯價》﹡若中美達成貿易協議，利美國經濟及美元匯價；歐元最新報１﹒１２４３

╱４７，日圓最新報１１１﹒４９╱５２



《公司資訊》﹡內地交友ＡＰＰ「派派」母企暢聊公司擬來港上市

﹡ＦＵＴＵＲＥ ＤＡＴＡ（０８２２９）入股信息安全服務公司，涉資

６００萬元

﹡中國鋁罐（０６８９８）更新分拆保寶龍介紹上市申請

﹡中國融保金融（０８０９０）終止發行可換股票據

﹡中銀香港（０２３８８）與經濟通合作推全新跨平台投資體驗，即時買賣股

票及外匯

﹡萬科表示上源售６９７伙套現４４億，招標出售公開透明

﹡金威醫療（０８１４３）翻新兩楝醫療大廈，涉資４８６７萬元

﹡保泰人壽表示線上投保服務目標客戶為年輕人，保費跟隨市場調整

﹡星美（００１９８）委周堅銘及徐思鉅為執董，盧永仁辭任執董及主席

﹡美的置業（０３９９０）３個月合同銷售１８８億元人民幣

﹡國茂（０８４２８）擬溢價近１３％配售３億股，集資７５９０萬元

﹡富衛去年壽險保費升三成，內地客保費增４５％；富衛推三個自願醫保計劃

，料未來保費加幅低於市場；富衛冀每年新業務價值增幅逾２５％，未有上

市時間表

﹡匯豐工商金融表示去年新開戶數目高雙位增長，貿戰緩和對前景樂觀

﹡新煮意（０８１７９）出售灣仔商業物業項目，套現１３３８萬元

﹡環能國際（０１１０２）今早短暫停牌，待發出構成內幕消息之澄清

﹡東京中央拍賣（０１９３９）未來不排除拓展歐美市場

﹡匯鑫小貸（０１５７７）擬發行不逾５億元人民幣資產支持證券

﹡中國有贊（０８０８３）完成近１０億融資，推進線下門店互聯網化



《國企紅籌》﹡中航國際（００１６１）德國上市附屬ＫＨＤ年度虧損擴大

﹡金茂（００８１７）上月銷售約百億元人民幣按月升近２６％

﹡南大蘇富特（０８０４５）出售南京物業，涉資逾８０００萬元人民幣

﹡城建設計（０１５９９）與比亞迪合作愈來愈健康，回歸Ａ股料需時審批

﹡瑞港集團（００３５７）爭取三年內完成Ａ股上市計劃

﹡中遠海發（０２８６６）料今年船舶租金高於低迷時期，會控制負債率

﹡中遠海控（０１９１９）成立合資及收購全球供應鏈管理公司



《神州民企》﹡比亞迪（０１２１１）兩子公司兩年補助預撥金額２０億元人民幣

﹡合景泰富（０１８１３）３月預售額６３億元人民幣，按年升２５％

﹡碧桂園（０２００７）附屬完成發５﹒９億元人民幣公司債，票面利率為

５﹒０３％

﹡景瑞（０１８６２）３月合約銷售額２５﹒０６億元人民幣，按年升２７％

﹡珠江鋼管（０１９３８）首季獲１６﹒１萬噸新鋼管訂單

﹡世房（００８１３）３月合約銷售額升２１﹒７％



《中國要聞》﹡３月財新服務業ＰＭＩ升至５４﹒４，創１４個月新高

﹡北京住建委表示今年政策房首批開工１７萬套

﹡全國人大常委會表示開展中小企業促進法執法檢查

﹡國稅總局表示稅收居民境內居住時間由一年降至１８３天

﹡雄安新區成立兩年，國開行完成重點項目授信逾３００億

﹡上期所擬將原油期貨經驗複製到２０號膠等國際化品種

﹡內地新版徵信報告５月上線，打擊假離婚買房

﹡交銀報告表示小康家庭財產性收入增，不動產投資意願降

﹡報告指長三角一體化發展要充分發揮上海龍頭作用

﹡應勇稱上海要加快建設能源互聯網

﹡中聯通合作夥伴大會２３日召開，或發布最新５Ｇ戰略

﹡中指院表示首季內地土地市場下行，供求兩端同比縮水

﹡Ａｌｔａｂａ或售阿里股份，阿里表示回報能幫忙感欣慰

﹡小米成立新公司，經營範圍包括房屋租賃

﹡內地啟車企生存狀況及營商環境調查，冀推動汽車消費

﹡外媒指中國向法國所購３００架空巴包含重復舊訂單

﹡吉利高端整車項目武漢開工，英汽車品牌路特斯落地

﹡教育部、財政部表示集中力量建設５０所高水平高職學校

﹡發改委教育部予產教融合型企業激勵，按規定落實稅收

﹡傳穆迪擬購中誠信控股權，中誠信稱未簽署任何協議

﹡審計署表示降費減負政策不到位，金融機構不良貸款率高

﹡廣電總局表示未成年人頻率晚上不得播影視劇及引進節目

﹡瀋陽養殖場爆發Ｈ５Ｎ１禽流感，香港停當地家禽進口

﹡中債登表示境外機構連續４月增持中國債券

﹡中證監擬恢復股指期貨正常交易，允許外資參與

﹡內銀首季補充資本規模近去年五成，４０００億永續債待發

﹡人行稱流動性總量處較高水平，逆回購操作１１連停

﹡上交所再披露６家獲受理的科創板申報企業

﹡德勤表示今年至少有９０隻新股在科創板上市

﹡第三間加拿大油菜籽出口商遭中國留難

﹡券商高層確認中證監有意放寬再融資，惟短期難有進展

﹡中國學者以蓖麻油為原料研制出超強彈性「蜘蛛絲」

﹡第１３次中日經濟夥伴關係磋商副部級會議在京舉行

﹡Ｐ２Ｐ或於下半年開始試點備案或導致全國性大洗牌



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１０７０４﹒３８點



《其他消息》﹡上訴庭押後頒黃之鋒佔旺違反禁制令刑期上訴之判詞

﹡林鄭月娥稱漏洞是指有人用合理的途徑避免被移交；林鄭指議員詆譭香港司

法制度是辜負了市民；不認同入境政策有漏洞致麻疹於機場爆發；可促進大

灣區互聯互通的建議定必會考慮；會研究是否延長派４０００元的申請期限

；未能確實答覆港鐵南港島線西段何時落實；議員憂盲人工廠遷後工友失業

，林鄭稱會親自關心處理；「三合一」記者會惹爭議，林鄭稱會從善如流盡

量避免

﹡修訂草案今首讀及動議二讀，泛民屢提規程問題圖阻延

﹡記協發聯合聲明反對《逃犯條例》修訂，憂寒蟬效應

﹡楊岳橋稱特首指民主派詆譭香港司法制度是偷換概念

﹡鄭若驊稱律政司及特首批申請後，逃犯可於法庭作申辯；台灣稱不接受，鄭

若驊稱不論台灣如何操作亦應先修例

﹡商經局表示目標下半年拍賣５Ｇ中頻帶頻譜

﹡梁振英籲企業加強跨境宣傳，促異地收費跨境交貨便利化

﹡樊綱稱冀大灣區成公共服務一體化試驗區

﹡亞開行下調香港今年經濟增長預測至２﹒５％

﹡深股通額度全日用１４﹒４２億元；滬股通額度全日用２１﹒３６億元

﹡美聯預料今年中樓價重返去年高位，上半年樓價升一成

﹡經絡與銀通拓ＡＰＩ按揭資訊平台，實時比較按揭計劃

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