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即市新聞

04/04/2019 07:46

《日出而作》美股靠穩，美服務業ＰＭＩ勝預期，歐元反彈

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６２１８．１３　升　　３９．００點╱０．１５％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８７３．４０　升　　　６．１６點╱０．２１％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８９５．５６　升　　４６．８７點╱０．６０％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７４１８．２８　升　　２７．１６點╱０．３７％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１９５４．４０　升　１９９．６１點╱１．７０％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４６８．９１　升　　４５．４４點╱０．８４％
　　
　　　　　　　　﹡香港時７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．４１，歐元兌美元１．１２４８

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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