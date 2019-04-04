《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６２１８．１３ 升 ３９．００點╱０．１５％
標普５００ ２８７３．４０ 升 ６．１６點╱０．２１％
納斯達克 ７８９５．５６ 升 ４６．８７點╱０．６０％
倫敦富時１００ ７４１８．２８ 升 ２７．１６點╱０．３７％
法蘭克福ＤＡＸ １１９５４．４０ 升 １９９．６１點╱１．７０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４６８．９１ 升 ４５．４４點╱０．８４％
﹡香港時７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．４１，歐元兌美元１．１２４８
04/04/2019 07:46
《日出而作》美股靠穩，美服務業ＰＭＩ勝預期，歐元反彈
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６２１８．１３ 升 ３９．００點╱０．１５％
標普５００ ２８７３．４０ 升 ６．１６點╱０．２１％
納斯達克 ７８９５．５６ 升 ４６．８７點╱０．６０％
倫敦富時１００ ７４１８．２８ 升 ２７．１６點╱０．３７％
法蘭克福ＤＡＸ １１９５４．４０ 升 １９９．６１點╱１．７０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４６８．９１ 升 ４５．４４點╱０．８４％
﹡香港時７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．４１，歐元兌美元１．１２４８
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