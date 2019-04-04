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即市新聞

04/04/2019 14:38

《外資精點》匯證上調恒指目標至３１０００點，惟料升市接近見頂

　　《經濟通通訊社４日專訊》匯證發表研究報告指，中港股市前景逐漸變得複雜，相信進一步
上升空間有限，將今年底恆指目標由３００００點上調至３１０００點，國指目標由１２０００
點上調至１２５００點。
　　匯證表示，眾多因素支持近期股市向好，包括聯儲局變得鴿派、美國債息回落，以及中美貿
易談判釋出正面訊息等。部分支持股市向上的因素仍然存在，但卻有新的負面因素湧現，例如是
企業盈利增長減慢、南向資金流入疲弱，以及估值吸引力降低。現時ＭＳＣＩ中國指數市盈率為
１２﹒３倍，意味今年盈利增長達１３﹒４％，已接近市場預測的１３﹒２％，不少離岸中資股
的估值相對Ａ股而言的吸引力已下降，而投資市場信心提升的速度亦在減慢，因此料升市接近見
頂。
　　匯證繼續建議增持金融及工業股，減持科網股；因應公用股之防守性，將該類股份調升至增
持，而能源股則降級至減持。該行列出５隻具有增在潛力的股份，包括阿里巴巴、中行
（０３９８８）（滬：６０１９８８）、中國海外（００６８８）、中鐵建（０１１８６）
（滬：６０１１８６）及光大國際（００２５７）。
　　該行並建議避開５隻股份，包括碧桂園（０２００７）、中廣核（０１８１６）、中通快遞
、吉利汽車（００１７５）及拼多多。（ｃｈ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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