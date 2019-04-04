《外資精點》匯證上調恒指目標至３１０００點，惟料升市接近見頂

《經濟通通訊社４日專訊》匯證發表研究報告指，中港股市前景逐漸變得複雜，相信進一步

上升空間有限，將今年底恆指目標由３００００點上調至３１０００點，國指目標由１２０００

點上調至１２５００點。

匯證表示，眾多因素支持近期股市向好，包括聯儲局變得鴿派、美國債息回落，以及中美貿

易談判釋出正面訊息等。部分支持股市向上的因素仍然存在，但卻有新的負面因素湧現，例如是

企業盈利增長減慢、南向資金流入疲弱，以及估值吸引力降低。現時ＭＳＣＩ中國指數市盈率為

１２﹒３倍，意味今年盈利增長達１３﹒４％，已接近市場預測的１３﹒２％，不少離岸中資股

的估值相對Ａ股而言的吸引力已下降，而投資市場信心提升的速度亦在減慢，因此料升市接近見

頂。

匯證繼續建議增持金融及工業股，減持科網股；因應公用股之防守性，將該類股份調升至增

持，而能源股則降級至減持。該行列出５隻具有增在潛力的股份，包括阿里巴巴、中行

（０３９８８）（滬：６０１９８８）、中國海外（００６８８）、中鐵建（０１１８６）

（滬：６０１１８６）及光大國際（００２５７）。

該行並建議避開５隻股份，包括碧桂園（０２００７）、中廣核（０１８１６）、中通快遞

、吉利汽車（００１７５）及拼多多。（ｃｈ）



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