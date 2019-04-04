《外資精點》美銀美林上調中資三大航空公司Ｈ股目標價約３０％

《經濟通通訊社４日專訊》美銀美林發表研究報告大幅上調內地三大航空股今年盈利預測

３０－６０％，以反映２０１８年良好的業績及調整後之人民幣預測。該行認為現時內地航空業

的１﹒２倍市帳率估值，還未反映盈利復甦強勢，調升三大航企Ｈ股目標價平均約２９％，Ａ股

平均升２３％，全部給予「買入」評級。

Ｈ股方面，美銀美林將國航（００７５３）（滬：６０１１１１）的目標價上調３４﹒１％

至１１﹒８港元，東航（００６７０）（滬：６００１１５）升３０％至７﹒８港元，而南航（

０１０５５）（滬：６０００２９）亦升２２﹒４％至９港元。Ａ股方面，國航目標價上調

２９﹒６％至１３﹒８元人民幣，東航升２４﹒５％至９﹒４元人民幣，而南航亦升１３﹒６％

至１１﹒７元人民幣。

報告預期，內地航空股將迎來正面催化劑包括投行調升評及和盈利復甦，而首季更可受惠於

匯兌收益，踏入第二、三季按年增速將更明顯。

報告又指，在利好的定價及需求趨勢下，內地航空公司的股本回報率可望由去年的８％升至

今年的１３％，當中假設單位收入增長２％，撇除燃料單位成本持平，以及燃料費為每桶８０美

元。（ｃｌ）



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