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即市新聞

04/04/2019 11:56

《外資精點》美銀美林上調中資三大航空公司Ｈ股目標價約３０％

　　《經濟通通訊社４日專訊》美銀美林發表研究報告大幅上調內地三大航空股今年盈利預測
３０－６０％，以反映２０１８年良好的業績及調整後之人民幣預測。該行認為現時內地航空業
的１﹒２倍市帳率估值，還未反映盈利復甦強勢，調升三大航企Ｈ股目標價平均約２９％，Ａ股
平均升２３％，全部給予「買入」評級。
　　Ｈ股方面，美銀美林將國航（００７５３）（滬：６０１１１１）的目標價上調３４﹒１％
至１１﹒８港元，東航（００６７０）（滬：６００１１５）升３０％至７﹒８港元，而南航（
０１０５５）（滬：６０００２９）亦升２２﹒４％至９港元。Ａ股方面，國航目標價上調
２９﹒６％至１３﹒８元人民幣，東航升２４﹒５％至９﹒４元人民幣，而南航亦升１３﹒６％
至１１﹒７元人民幣。
　　報告預期，內地航空股將迎來正面催化劑包括投行調升評及和盈利復甦，而首季更可受惠於
匯兌收益，踏入第二、三季按年增速將更明顯。
　　報告又指，在利好的定價及需求趨勢下，內地航空公司的股本回報率可望由去年的８％升至
今年的１３％，當中假設單位收入增長２％，撇除燃料單位成本持平，以及燃料費為每桶８０美
元。（ｃｌ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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