《盤前攻略》港股料高開百點屠熊後回落

《經濟通通訊社４日專訊》美國多項數據強差人意，其中３月ＡＤＰ新增就業人口只有

１２﹒９萬，遠遜市場預期，而３月非製造業指數降至半年低位。美國股市衝高後升幅收窄，納

指與標指盤中曾一度接近半年高，其中瑞銀給予陶式杜邦目標價４５美元，股份高收

２﹒３６％。道指最終收報２６２１８點，升３９點或０﹒１５％。納指收報７８９５點，漲

４６點或０﹒６％。標指收報２８７３點，揚６點或０﹒２１％。



＊恆指夜期企穩三萬點收市，ＡＤＲ普遍回落＊



港股夜期收報３００７５點，升１１２點，高水８９點。

港股ＡＤＲ比例指數跌７７點，報２９９０９點。預託證券普遍回落，騰訊跌０﹒３３％，

折合港元報３７６﹒７６元。匯控升０﹒６％，折合港元報６６﹒８元。中移動跌０﹒５９％，

折合港元報７９﹒５８。友邦平收折合港元報８０﹒８５元。長和跌０﹒８２％，折合港元報

８５﹒２４。中行跌１﹒１２％，折合港元報３﹒７１元。國壽跌０﹒９１％，折合港元報

２１﹒６元。中海油跌０﹒８４％，折合港元報１４﹒５２元。中石化跌０﹒３５％，折合港元

報５﹒１７元。中聯通升０﹒７５％，折合港元報１０﹒０５元。



＊恆指３００００至３００９９熊證街貨量多＊



隔晚夜期重上三萬點關口，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２９９３４點，跌

５７點或０﹒１９％。觀看昨日恆指牛熊證街貨區，目前於３００００至３００９９的熊證約有

相當於１４７９張對沖期指，３０１００至３０１９９的熊證約有１１１８張，按照目前市況良

好，港股今日有機會藉此上殺多百點，但三萬點是去年散戶蟹貨區，因此預料今早港股有機會出

現先升後回情況，投資者可多加留意。（ｕｌ）

