港股三萬關得而復失，午收２９８３１跌１５５點，成交額６２７億

《經濟通通訊社４日專訊》港股清明節假期前呈低開低走格局，盤中雖然曾一度突破三萬關

並高見３００５０點，再創逾九個月高位，惟關口位沽壓力強，不消一刻即失守並倒跌逾２００

點。市場焦點落在航空股身上，主要由於內地民航發展基金徵收標準降低一半，部分航空股更曾

升近兩成。大市氣氛轉弱下，恆指半日收報２９８３１點，跌１５５點或０﹒５２％，盤中最低

報２９７６５點，半日成交額６２６﹒５３億元；國企指數午收１１６５３點，跌５１點或

０﹒４４％。

Ａ股半日輕微上揚，上證半日收報３２３４點，升１８點或０﹒５６％；深證半日午收

１０３７９點，升３８點或０﹒３７％。

重磅股方面，匯控（００００５）無升跌報６６﹒４元；港交所（００３８８）跌

０﹒７１％，報２７８﹒８元；騰訊（００７００）跌０﹒９％，報３７４﹒６元；中移動

（００９４１）軟０﹒８１％，報７９﹒４元；友邦（０１２９９）跌１﹒２４％報７９﹒８５

元。



＊國家降基金徵費刺激航空股，憧憬新一輪國策汽車股普漲＊



國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，確定今年降低政府性收費和經營服務性收

費的措施，其中要將民航發展基金徵收標準降低一半，消息刺激航空股急漲，惟隨後升幅收窄，

東方航空（００６７０）升６﹒１６％，報６﹒３８元，盤中一度高見７﹒２元；中國國航

（００７５３）升５﹒５１％，報１０﹒５４元，盤中曾升至１１﹒２元；南方航空

（０１０５５）午收漲６﹒９８％，報７﹒９７元，盤中曾見８﹒５６元高位。另外，國泰航空

（００２９３）跌０﹒１５％，報１３﹒６６元，盤中高位為１４﹒１元。

有消息指內地將啟動汽車流通企業生存狀況及營商環境調查，市場憧憬或再有新一輪刺激消

費國策出爐，汽車股今日普遍上揚，，比亞迪股份（０１２１１）升０﹒５９％，報５０﹒７５

元；華晨中國（０１１１４）漲４﹒６８％，報８﹒５元；廣汽集團（０２２３８）升

１﹒６５％，報９﹒２２元；長城汽車（０２３３３）升２﹒７％，報６﹒４７元。吉利

（００１７５）則現回吐０﹒７３％，報１６﹒２４元。

手遊股近日表現回暖，其中創夢天地（０１１１９）開發的《絕地戰機》及《龍圖霸業》拿

到遊戲版號，刺激股價計及今日已連升七日並創上市新高，半日漲７﹒４％，報７﹒２６元。另

外，網龍（００７７７）跌０﹒４７％，報２１﹒０５元；第七大道（００７９７）跌０﹒６９

％，報１﹒４３元；ＩＧＧ（００７９９）升１﹒２８％，報１１﹒１元；金山軟件

（０３８８８）升０﹒９４％，報２１﹒５元。



＊內地券行看好中生製藥，內地進行職業教育改革帶動教育股＊



內地國信證券及天風證券同樣唱好中生製藥（０１１７７）認為其腫瘤藥銷售表現強勁，可

被看高一線，惟股分半日升幅收窄，午收僅升０﹒４％，報７﹒５１元；石藥集團

（０１０９３）漲０﹒４％，報１５﹒２４元；國藥控股（０１０９９）跌０﹒６％，報

３２﹒９５元；藥明生物（０２２６９）升１﹒７％，報８０﹒５５元；百濟神州

（０６１６０）升１﹒４５％，報８７﹒２５元。

潤地（０１１０９）於蘇州常熟投得兩宗高新區住宅用地，涉資２６億人民幣，消息引發股

價回吐，跌０﹒９８％，報３５﹒５元；中海外（００６８８）跌０﹒８２％，報３０﹒１５元

；融創中國（０１９１８）跌２﹒２４％，報３９﹒２元；碧桂園（０２００７）跌

１﹒７７％，報１２﹒２４元；中國恆大（０３３３３）跌１﹒７１％，報２５﹒８元。

有指教育部繼續帶動職業教育持續深化改革，其中教育部、財政部提出集中力量建設５０所

左右高水準高職學校和１５０個左右高水平專業羣。中資教育股今日普遍抽高，楓葉教育

（０１３１７）升６﹒７２％，報４﹒２９元；成實外教育（０１５６５）升０﹒５８％，報３

﹒４８元；民生教育（０１５６９）升２﹒２％，報１﹒８６元；新高教集團（０２００１）升

４﹒７％，報４﹒０１元；睿見教育（０６０６８）升４﹒８３％，報４﹒３４元。（ｕｌ）

