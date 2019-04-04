【企業盈警】東駿控股（０８３８３）料中期溢利大幅減少

《經濟通通訊社４日專訊》東駿控股（０８３８３）發盈警，預計截至２月２８日止中期錄

得之溢利按年大幅減少，儘管今年中期收入增加約８００萬令吉，但錄得毛利率由約２２％下降

至１５％。

其主要原因由於消耗材料的成本增加，以及由於折舊，外籍工人的成本及維修和保養費用增

加，使工廠支出增加。另外，該集團於今年中期錄得利息支出增加。

公司預期將於下周四（１１日）公布中期業績。（ｊｔ）

