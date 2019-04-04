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04/04/2019 10:22

【企業盈警】智昇（０８３７０）料季度盈轉虧，收入大跌逾６０％

　　《經濟通通訊社４日專訊》智昇集團（０８３７０）發盈警，預計截至本年度３月３１日止
三個月錄得虧損，而上同期為盈利。
　　盈轉虧主要由於整體經濟疲弱，客戶的配置周期延長，導致今年第一季的收入按去年同期大
幅下降超過６０％，而其銷售及分銷開支、行政及其他開支亦有一定程度的上升。
　　公司預期將於５月中公布第一季業績。（ｊｔ）

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