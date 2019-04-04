《盤後部署》外圍避險情緒逐步減退，港股２９５００點有支持

《經濟通通訊社４日專訊》美國隔晚（３日）公布服務業ＰＭＩ勝預期，令美股走勢靠穩，

加上市場對中美達成貿易協議的希望增強。道指收漲３９點，報２６２１８點；標指數升６點，

報２８７３點；納指走高４６點或０﹒６％，報７８９５點。

港股今早未承外圍走勢，低開３５點報２９９５０點，其後回升，一度漲６４點見

３００５１點，為九個半月來首次重上三萬關口。然而，港股高位承托力弱，加上連日上升後獲

利盤湧現，港股隨即轉跌，最多跌２２０點報２９７６５，最終全日收２９９３６，跌５０點或

跌０﹒１７％，終止七連升，主板成交１０８９﹒９２億元減少１１％。國企指數收報

１１６９２，跌０﹒１１％或跌１２點。總結本周恆指漲８８４點或３％；國指升３１２點或

２﹒７％。

上證繼續企穩３２００關口上，全日收報３２４６，升３０點或升０﹒９４％，成交

４７５１﹒５６億元人民幣。



＊標指走勢轉好，美債價跌債息見回升＊



隔晚美國經濟數服務業ＰＭＩ為５５﹒３，高於初值及預期的５４﹒８，另外歐元區上月服

務業ＰＭＩ亦較預期佳，終值為５３﹒３，高於預期的５２﹒７。外圍經濟仍然向好，股市亦見

上漲，事實上除中港股市勢頭轉強外，標指在技術走勢上亦見好轉，於本周一（１日）５０天線

已升越２００天線，形成「黃金交叉」，是近三年來首次，反映中線走勢強。回看上季標指表現

，首季漲近１３％是十年以表現最好季度。摩通分析師科拉諾維奇（Ｍａｒｋｏ

Ｋｏｌａｎｏｖｉｃ）最新接受ＣＮＢＣ的訪問中表示，若中美能夠達成貿易協議及英國「脫歐

」未做成大混亂，標指有望在下個月底達到３０００點的水平。

事實上，目前避險情緒逐步回落，隔晚美債息升至一周半新高，１０年期美債收益率報

２﹒５２％，較上日上升４個點子。金價及美匯指數上日均回軟，前者跌０﹒２％報

１２９０﹒２５美元；後者跌０﹒３％，至９７﹒０５。在避險情緒回落下，美元轉弱，加上外

圍經濟數據好轉，投資者對央行「放水」挽救經濟的成效回復信心，對股票市場有利。



＊傳美方要中方２０２５年前實踐承諾＊



中美貿談再有新進展，據外電消息指，美國要求中國在２０２５年前實踐承諾，除表明加大

購買美國商品，亦須容許美國企業全資擁有中國企業。

另外，繼上日有傳中證監將計劃放寬上市公司再融資限制及允許外資參與股指期貨後，再有

消息傳出當局有意放寬Ａ股公司分拆旗下業務在Ａ股上市的門檻，據內媒報道分析，門檻當包括

公司必須上市滿５年，三個月的平均市值大於１５０億人民幣、三年合計非淨利潤大於１０億人

民幣；分拆上市主體（子公司）的業務有別於原上市公司的主要業務：分拆業務的淨利潤亦須佔

原公司比例小於５０％及淨資產小於３０％。



＊港股未到超買區，觀望美國非農數據＊



目前港股已至年初低位反彈約兩成，今早觸三萬點關口後回落，惟以技術指標來看，恆指不

論是１４天ＲＳＩ（約６７﹒５９）及５天ＲＳＩ（約６４﹒２６）仍未到超買區，明日

（５日）港股因清明節休市，投資者亦宜留意美國公布非農就業數據，該數據２月新增職位僅得

２萬個遠遜市場預期，市場預期３月非農就職新增職位有１８萬，若是次數據好過預期，或進一

步令避險情緒退卻，支持港股再有上漲的空間，料港股短期先在２９５００至３００００點之間

整固。（ｓｃ）

