《經濟通通訊社４日專訊》英國下議院以３１３票對３１２票通過一項議案，逼使首相文翠
珊尋求推遲脫歐並避免在４月１２日無協議脫歐，該議案現提交至上議院審議。
據外電引述英國財相夏文達報道，英國將不得不同意長時間推遲脫歐，並為５月底的歐洲議
會選舉做準備。（ｍｎ）
04/04/2019 08:12
【脫歐之後】英國下議院通過尋求推遲脫歐期限
《經濟通通訊社４日專訊》英國下議院以３１３票對３１２票通過一項議案，逼使首相文翠
珊尋求推遲脫歐並避免在４月１２日無協議脫歐，該議案現提交至上議院審議。
據外電引述英國財相夏文達報道，英國將不得不同意長時間推遲脫歐，並為５月底的歐洲議
會選舉做準備。（ｍｎ）
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