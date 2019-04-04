【脫歐之後】英國下議院通過尋求推遲脫歐期限

《經濟通通訊社４日專訊》英國下議院以３１３票對３１２票通過一項議案，逼使首相文翠

珊尋求推遲脫歐並避免在４月１２日無協議脫歐，該議案現提交至上議院審議。

據外電引述英國財相夏文達報道，英國將不得不同意長時間推遲脫歐，並為５月底的歐洲議

會選舉做準備。（ｍｎ）

