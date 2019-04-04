《經濟通通訊社４日專訊》英倫銀行行長卡尼警告，英國硬脫歐的風險高得令人擔憂，憂慮
會在政客沒有充分準備的情況下突然意外發生。
卡尼補充指，一些英國脫歐支持者提出在英國無協議脫歐後，英國可以實際上按照世貿條款
以零關稅進行貿易，這種想法絕對是無稽之談。
卡尼表示，如果英國硬脫歐，英倫銀行將盡其所能支持經濟，但所做的是有限。
他再重申，英國金融業已經為硬脫歐做好充分準備，但其他經濟領域，特別是出口，將受到
衝擊。（ｍｎ）
04/04/2019 08:30
【脫歐之後】英倫銀行警告英國硬脫歐風險高得令人擔憂
《經濟通通訊社４日專訊》英倫銀行行長卡尼警告，英國硬脫歐的風險高得令人擔憂，憂慮
會在政客沒有充分準備的情況下突然意外發生。
卡尼補充指，一些英國脫歐支持者提出在英國無協議脫歐後，英國可以實際上按照世貿條款
以零關稅進行貿易，這種想法絕對是無稽之談。
卡尼表示，如果英國硬脫歐，英倫銀行將盡其所能支持經濟，但所做的是有限。
他再重申，英國金融業已經為硬脫歐做好充分準備，但其他經濟領域，特別是出口，將受到
衝擊。（ｍｎ）
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