【貿易開戰】據報美國訂２０２５年前中國需兌現貿易承諾

《經濟通通訊社４日專訊》據外電引述消息人士報道，美國與中國正在協商的貿易協議將要

求中方到２０２５年兌現商品採購承諾，並允許美國企業在中國設立獨資公司。

據悉，在協議中北京將承諾到２０２５年購買更多美國商品，包括大豆及能源產品，並允許

在中國開展業務的美國企業在中國擁有獨資公司。若未能兌現，美國可以採取報復措施。

消息人士稱，美國及中國官員仍在討論兩國領導人何時能夠簽署貿易協議，美國總統特朗普

及中國國家主席習近平會晤的日期最早可能今日公布。（ｍｎ）

