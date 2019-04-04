【脫歐之後】工黨黨魁郝爾彬：與文翠珊會面進度良好但未有結果

《經濟通通訊社４日專訊》英國工黨黨魁郝爾彬表示，與首相文翠珊在首輪的會談中進度良

好、但沒有結果，雙方討論包括英國留在歐盟關稅同盟等的所有選項。

此前文翠珊的脫歐協議三度遭到下議院否決後，她邀請郝爾彬主進行談判，試圖就脫歐達成

共識。

英國政府發言人表示，會議持續一小時四十分鐘，認為會面具有建設性，雙方都顯示出對結

束目前脫歐不確定性的承諾。

不過，文翠珊與郝爾彬展開談判激怒保守黨人士，兩名副大臣已經宣布請辭，其中一人屬於

脫歐事務部。（ｍｎ）

